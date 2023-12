Video/ Como Modena (2-1) gol e highlights: la decide Gabrielloni (Serie B, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO MODENA: SINTESI

Il Como batte il Modena nel finale e vola al terzo posto in classifica. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Scambio tra Da Cunha e Cutrone, chiude bene Bianco. Partita che stenta a decollare dopo venti minuti di gara. Manconi conquista palla ed entra in area, la difesa avversaria si chiude bene e mura il tiro. Kerrigan deve abbandonare il campo per infortunio, al suo posto c’è Chajia. Palumbo per Falcinelli, ottima la chiusura di Abildgaard. Tremolada scende sull’esterno e crossa, tentativo troppo lungo. Rigore a favore del Como. Grandissima giocata di Verdi che entra in area, Gagno commette fallo con il direttore di gara che indica il dischetto. Verdi si presenta dal dischetto e non sbaglia! Termina la prima frazione di gara.

Tremolada controlla in area e calcia, Semper salva in angolo. Zaro! La riprende il Modena! Cross da sinistra per Falcinelli, la sfera non viene liberata, arriva Zaro che sigla. Cross in mezzo, Strizzolo di testa non trova la porta. Dieci minuti alla fine, le due compagini stanno provando a vincerla. Gabrielloni! Como di nuovo in vantaggio! Chajia in mezzo, di testa Curto con Gagno che respinge, Gabrielloni non sbaglia a porta vuota. Strizzolo di testa a botta sicura, grandissima parata di Semper!

IL TABELLINO DI COMO MODENA

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Bellemo, Abildgaard; Da Cunha (88′ Cassandro), Verdi (65′ Gabrielloni), Kerrigan (31′ Chajia); Cutrone (88′ Arrigoni). A disp.: Vigorito, Solini, Vignali, Barba, Blanco, Bellemo, Rispoli, Cerri, Chinetti. All.: Fabregas

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali (71′ Riccio); Magnino, Palumbo, Duca (88′ Giovannini); Tremolada (52′ Bozhanaj), Manconi (88′ Abiuso); Falcinelli (71′ Strizzolo). A disp.: Vandelli, Guiebre, Oukhadda, Gargiulo, Battistella, Mondele, Bonfanti. All.: Bianco.

ARBITRO: sig. Camplone di Pescara

RETI: 42′ Verdi (rig.), 56′ Zaro, 87′ Gabrielloni

NOTE: ammoniti Da Cunha, Duca, Bozhanaj, Riccio, Strizzolo.

