Video/ Como Pisa (0-1) gol e highlights: vittoria di misura dei toscani (Serie B)

VIDEO COMO PISA 0-1: GLI HIGHLIGHTS

Como Pisa termina con il risultato di 0-1. Nella gara valevole per la sedicesima giornata di Serie B, disputata allo stadio Sinigaglia di Como, a conquistare un successo di misura sono i toscani, grazie ad un autogol di Scaglia al 5′ minuto, come possiamo vedere nel video degli highlights. Nonostante una buona prestazione, il Como è costretto ad arrendersi. I lariani non riescono a dar seguito ai pareggi conseguiti nelle ultime due uscite, e si allontanano dalla zona playoff, distante 4 punti. Grazie ai tre punti, e alla concomitante sconfitta del Brescia, il Pisa torna al comando della classifica di Serie B con 32 punti, uno in più rispetto al Lecce. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Nel primo tempo è il Como a partire forte. I lariani si rendono pericolosi già al 4′. Arrigoni ci prova direttamente da calcio di punizione, con la sfera che termina di poco fuori. E’ però il Pisa che passa in vantaggio al 5′ minuto. Cross teso di Mastinu che trova la sfortunata deviazione di Scaglia, Facchin non può nulla, è 0-1. Il Como non si perde d’animo e reagisce subito. Bel dialogo tra Parigini e La Gumina, con la conclusione di quest’ultimo fuori misura. Al 22′ nuovo affondo comasco. Torre di Cerri per La Gumina, che in girata impegna Nicolas. Il Pisa non resta a guardare, e con il mancino a giro di Cohen sfiora il raddoppio al 25′. Passano meno di dieci minuti, ed è Touré con un colpo di testa a sfiorare nuovamente il doppio vantaggio. Nel secondo tempo, Gucher colpisce in pieno la traversa con un gran tiro dal limite dell’area. Il Como ci prova nel finale due volte con Cerri. Al 78′ trova uno strepitoso Nicolas a sbarrargli la strada, mentre nel recupero è Caracciolo che si immola salvando il risultato. Si conclude quindi con il successo esterno del Pisa, 0-1.

VIDEO COMO PISA 0-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Como Pisa, finita con il risultato di 0-1, gli allenatori delle due squadre, hanno analizzato la partita nellca consueta conferenza stampa post-partita. L’allenatore del Como, Giacomo Gattuso, si è detto rammaricato dopo la sconfitta di misura: “Le ho provate tutte oggi, ho inserito in campo tutti i giocatori offensivi che avevo a disposizione. Cè rammarico perché abbiamo giocato alla pari contro una delle squadra più forti del campionato. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. É un peccato aver subito il gol dopo soli 5 minuti. La prestazione c’è stata, peccato”.

Soddisfatto per i tre punti, il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo. Queste le sue parole, rilasciate in conferenza stampa: “Siamo partiti bene, soprattutto nei primi trentacinque minuti, sfiorando anche il raddoppio. Dopo il gol subito, il Como ha avuto un contraccolpo, siamo entrati tante volte in area ma non siamo riusciti a concludere bene. Nella ripresa abbiamo controllato la partita anche se nel finale loro hanno creato qualcosa con i lanci lunghi sulle punte centrali, c’è stata una bella parata di Nicolas. Complessivamente non abbiamo rischiato molto”.

VIDEO COMO PISA 0-1: IL TABELLINO

RETI: 5′ aut. Scaglia.

COMO (3-5-2): Facchin; Bertoncini (81′ Bovolon), Solini, Scaglia; Parigini (81′ Gatto), Iovine, Bellemo, Arrigoni (81′ Kabashi), Vignali (60′ Gliozzi); La Gumina (60′ Gabrielloni), Cerri. All. Gattuso.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (69′ Marin), Nagy, Mastinu; Gucher (82′ Di Quinzio); Lucca (57′ Masucci), Cohen (57′ Sibilli). All. D’Angelo.



