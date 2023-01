Video/ Como Pisa (2-2) gol e highlights: pari spettacolare che non accontenta nessuno

VIDEO COMO PISA (2-2): PARI SHOW!

Como-Pisa è stata una delle gare più spettacolari tra quelle in programma alle ore 15 di sabato 21 gennaio per la 21^ giornata di Serie B. Il risultato finale di 2-2 lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni che escono dal campo ognuna con i propri rimpianti. I lariani hanno avuto l’occasione di ipotecare i tre punti già nel primo tempo mentre gli ospiti si sono fatti rimontare proprio all’ultimo secondo, quando l’arbitro Maggioni aveva già il fischietto in bocca. La squadra di D’Angelo viene quindi scavalcata dal Südtirol e agganciata al sesto posto in classifica dal Parma che ha battuto il Perugia grazie alle perle di Benedyczak e Vázquez; quella di Longo resta pericolosamente in zona play-out e sebbene la classifica sia molto corta – l’ottavo posto è distante solamente sei lunghezze – l’obiettivo numero uno per l’ex-tecnico di Frosinone, Torino e Alessandria è quello di salvarsi per poi preparare nel migliore dei modi la stagione successiva, quando magari la società gli regalerà una rosa ancor più competitiva e attrezzata per puntare al sole.

DIRETTA/ Cittadella Cagliari (risultato finale 0-0): reti bianche al Tombolato!

Como e Pisa hanno dato spettacolo dal primo al novantesimo minuto ma in cambio forse hanno ricevuto meno di quanto si aspettassero. I lariani sbloccano la contesa sin dalle fasi iniziali grazie alla conclusione vincente di Cutrone che trasforma in oro l’assist di Ioannou e fa gioire il pubblico del Sinigaglia. La reazione degli ospiti – che dovevano riscattare il brutto KO interno con il Cittadella di sabato scorso – non si fa attendere, Beruatto scheggia il palo su azione mentre Morutan impegna seriamente Ghidotti su calcio piazzato. Un contropiede dei padroni di casa rischia di costare carissimo alla compagine toscana, Canestrelli sbilancia Cerri all’interno dell’area di rigore e il direttore di gara indica prontamente il dischetto.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: sale il Sudtirol, pareggio a Cittadella!

VIDEO COMO PISA: IL SECONDO TEMPO

Il numero 27 potrebbe mettere la gara definitivamente in discesa ma si fa ipnotizzare dal rientrante Nicolas – assente da fine ottobre per un brutto infortunio, in ogni caso Livieri non lo ha fatto rimpiangere più di tanto, anzi – che tiene a galla i suoi. Poco prima dell’intervallo Tramoni pareggia i conti con un tap-in vincente approfittando dell’uscita non proprio impeccabile del portiere avversario. Nella ripresa il match si addormenta per poi riaccendersi improvvisamente nel finale quando Masucci fa saltare il banco con una girata strepitosa che lascia di stucco Ghidotti e ammutolisce tutto lo stadio. Ma in pieno recupero, a pochi istanti dallo scadere, ecco sbucare all’improvviso Da Riva che insacca sulla sponda di Odenthal. Como e Pisa devono spartirsi la posta in palio, una soluzione che in ogni caso non accontenta nessuno.

Diretta/ Venezia Sudtirol (risultato finale 0-1): tre punti e quinto posto!

VIDEO COMO PISA 2-2, IL TABELLINO

COMO-PISA 2-2 (1-1)

COMO (3-4-1-2): Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks (85’ Blanco); Vignali, Fabregas (63’ Baselli), Bellemo, Ioannou; Parigini (78’ Da Riva); Cerri (63’ Mancuso), Cutrone (85’ Gabrielloni). All. Moreno Longo.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi (71’ Esteves), Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Mastinu (63’ Ionita), Marin, Idrissa Touré (79’ Nagy); Tramoni, (79’ Masucci), Morutan; Gliozzi (71’ Moreo). All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni (Sez. di Lecco).

AMMONITI: 16’ Beruatto (P), 22’ Hermannsson (P), 43’ Odenthal (C), 56’ Fabregas (C), 57’ Canestrelli (C).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 10’ Cutrone (C), 43’ Tramoni (P), 83’ Masucci (P), 90’+5’ Da Riva (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COMO PISA











© RIPRODUZIONE RISERVATA