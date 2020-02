Video/ Como Pistoiese (1-2): highlights e gol, Gucci firma il colpo toscano (Serie C)

Il video di Como Pistoiese, gara valida per il campionato di Serie C (Girone A), si apre subito con il vantaggio della formazione lariana. I padroni di casa spezzano l’equilibrio della sfida dopo una manciata di minuti. Segna Gabrielloni, con una giocata ravvicinata sul traversone di De Nuzzo dalla corsia sinistra. Il pallone attraversa l’intera area, l’attaccante si fa trovare pronto e con grande cinismo supera Pisseri. La gioia comasca dura appena una decina di minuti. Attorno al quarto d’ora del primo tempo, infatti, la Pistoiese trova la rete del pareggio: Capellini confeziona un bel pallone per Gucci, bravo a sfuggire a Toninenlli e a battere Facchin in diagonale. La gara è abbastanza divertente e si mantiene su ritmi piacevoli, ma all’intervallo Como Pistoiese sono ferme sull’uno a uno. Nella ripresa l’episodio decisivo della partita, con la compagine toscana che mette la freccia per il sorpasso e concretizza ancora una volta con Gucci. Rilancio di De Nuzzo, Vitiello premia il compagno che di testa mette dentro e regala la vittoria ai suoi. La gara resta accessa ma il risultato non cambia più. Termina 1-2.

VIDEO COMO PISTOIESE: IL TABELLINO

COMO-PISTOIESE 1-2

Marcatori: Gabrielloni al 4′, Gucci al 14′ pt; Gucci al 13′ st.

COMO (3-5-2): Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Peli (dal 35′ st Iovine), Celeghin (dal 10′ st Cicconi), Bellemo, Marano (dal 35′ st Raggio Garibaldi), De Nuzzo (dal 29′ st Loreto); Ganz, Gabrielloni. A disposizione: Zanotti, Ferrazzo, Bolchini, Vocale, Sbardella, Kouadio, Bianconi. All. Banchini.

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Capellini, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Bordin (dal 37′ st Tempesti), Vitiello, Bortoletti, Favale; Valiani (dal 33′ st Falcone), Gucci (dal 42′ st Cappelluzzo). A disposizione: Salvalaggio, Mazzarani, Cerretelli, Llamas, Spadoni, Spinozzi, Cappellini. All. Pancaro.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

NOTE – Ammoniti: Gabrielloni, Bordin, Crescenzi, Capellini, Vitiello. Angoli: 6-0.

