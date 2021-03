Video/ Como Pontedera (4-2): highlights e gol. Che poker per i lariani!

VIDEO COMO-PONTEDERA (4-2): LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como supera il Pontedera per 4 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Gattuso a rendersi pericolosi per primi calciando alto al 6′ sullo spunto di Daniels e gli ospiti allenati da mister Maraia rispondono al 7′ ma sono comunque i lombardi a passare in vantaggio all’8′ grazie all‘autorete messa a segno da Benassai, deviando in maniera sfortunata un cross di Daniels. Il raddoppio arriva già al 13′ tramite il calcio di rigore trasformato e conquistato da Rosseti per un fallo subito da Benassai. I minuti scorrono sul cronometro ed i Lariani vanno a caccia dell’eventuale tris con Gatto, la cui conclusione è stata bloccata facilmente da Sarri al 17′. Lentamente i granata sembrano essere in grado di poter reagire e riescono infatti ad accorciare le distanze intorno al 26′ per merito del calcio di rigore firmato da Caponi, capitalizzando il penalty concesso per il fallo fischiato a Daniels nei confronti di Milani. I lombardi ci riprovano quindi in un paio di occasioni con Bellemo tra il 28′ ed il 29′. Nel finale del primo tempo le due compagini si vedono sfumare sul più bello un paio di opportunità interessanti non concretizzate a dovere e nemmeno Stanzani riesce a combinare di meglio per il Pontedera al 37′.

Nel secondo tempo sono senza dubbio i comaschi a cominciare meglio la ripresa mancando il tris con Arrigoni al 48′, con Gabrielloni al 49′ e con Bertoncini al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Gabrielloni a triplicare per i suoi, con l’aiuto di Arrigoni con un colpo di testa da calcio d’angolo, al 64′ nonostante Caponi completi a sua volta la doppietta personale al 70′ con una conclusione dalla distanza ed è infine Gatto a chiudere i conti in maniera definitiva all’84’, calando il poker sulla punizione battuta da Arrigoni. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bertoncini e Gabrielloni da un lato, Barba, Caponi e Milani dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Como di portarsi a quota 62 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo con i suoi 48 punti.

IL TABELLINO

Como-Pontedera 4 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 8′ AUTO Benassai(P); 13′ RIG. Rosseti(C); 26′ RIG., 70′ Caponi(P); 64′ Gabrielloni(C); 84′ Gatto(C).

COMO (3-4-3) – Facchin; Allievi, Bertoncini, Solini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Daniels; Gato, Gabrielloni, Rosseti. A disp.: Bolchini, Bovolon, Dkidiak, Toninelli, Celeghin, H’Maidat, Cicconi, Walker, Koffi. All.: Gattuso.

PONTEDERA (3-5-1-1) – Sarri; Piana, Risaliti, Benassai; Perretta, Barba, Caponi, Benedetti, Milani; Stanzani; Magrassi. A disp.: Angeletti, Di Furia, Ropolo, Bardini, Semprini, Pretato, Matteucci, Vaccaro, Benericetti. All.: Maraia.

Arbitro: Michele Delrio (sezione di Reggio Emilia).

Ammoniti: 30′ Bertoncini(C); 51′ Barba(P); 63′ Caponi(P); 78′ Gabrielloni(C); 88′ Milani(P).

