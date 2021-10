Video/ Como Pordenone (1-0): highlights e gol. La Gumina affonda i ramarri!

VIDEO COMO PORDENONE (1-0): LA SINTESI

Anche se siamo solamente alla decima giornata del campionato di Serie B, quella tra Como e Pordenone si può considerare a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza. Che i lariani si aggiudicano con il risultato di 1-0, tre punti che consentono alla squadra di Gattuso di allontanarsi dalla zona retrocessione mentre i ramarri sono sempre più ultimi in classifica a distanza ormai siderale dalla quota salvezza, con un bottino di appena 2 pareggi e ben 8 sconfitte, se non è un record negativo per la categoria poco ci manca.

Diretta/ Cittadella Parma (risultato finale 1-2): Baldini la riapre ma non basta!

Dopo la rimonta in extremis sul campo del Pisa capolista, la squadra di Tedino cade al Sinigaglia dove i padroni di casa passano al 7’ del primo tempo grazie alla freddezza di La Gumina che approfitta del malinteso tra Perisan (che resta nella terra di nessuno) e Camporese per scaraventare il pallone in rete e far gioire i suoi tifosi. L’estremo difensore ospite prova a farsi perdonare al 25’ quando nega la doppietta al numero 20 di Gattuso con una parata memorabile.

Diretta/ Cremonese Pisa (risultato finale 1-1): Ciofani riacciuffa la capolista!

VIDEO COMO PORDENONE: RAMARRI KO!

Solamente alla mezz’ora l’ultima della classe si affaccia timidamente in avanti con Tsadjout che spedisce la sfera sopra la traversa, poco prima dell’intervallo però è la neopromossa a sfiorare il raddoppio con Arrigoni che da fuori area fa partire un bolide che si stampa sulla traversa. Nella ripresa un’altra incertezza di Perisan rischia di costare cara ai suoi con La Gumina che questa volta lo grazia e manca il colpo di grazia. Nel recupero è Parigini a non chiuderla mentre dall’altra parte del campo il sinistro a giro di Pinato non impensierisce più di tanto Gori che fa buona guardia in mezzo ai pali.

Diretta/ Crotone Benevento (risultato finale 0-2) streaming: colpo gobbo dei sanniti

IL TABELLINO

COMO-PORDENONE 1-0 (1-0)

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier, Scaglia, Ioannou (87’ Solini); Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (67’ Cagnano); La Gumina (76’ Gliozzi), Cerri (77’ Parigini). All. Giacomo Gattuso.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi (70’ Magnino), Camporese, Stefani, Falasco; Misuraca (63’ Pinato), Pasa (77’ Valietti), Kupisz (64’ Cambiaghi); Ciciretti (77’ Sylla), Tsadjout, Folorunsho. All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Daniele Paterna (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 34’ El Kaouakibi (P), 57’ Misuraca (P), 89’ Gliozzi (C), 89’ Stefani (P).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 7’ La Gumina (C).

LEGGI ANCHE:

Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall'Ara!Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA