Video/ Como Reggina (0-1) gol e highlights: Hernani regala i tre punti agli amaranto

La Reggina doveva assolutamente metabolizzare il brutto KO dell’Immacolata nello scontro diretto con il Frosinone. In un contesto simile il Como era uno degli avversari peggiori da affrontare visto che i lariani non perdevano da un mese e mezzo. E infatti non è stato semplice per gli amaranto strappare i tre punti, è servito un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Pezzuto a una dozzina di minuti dal novantesimo per l’ingenuità colossale di Bellemo che devia con il braccio largo la conclusione di Di Chiara che con ogni probabilità sarebbe terminato sul fondo. A quel punto però è stato bravissimo Hernani a mantenere il sangue freddo dal dischetto e a spiazzare Ghidotti che nulla ha potuto sul tiro dagli undici metri del brasiliano che ha fissato il risultato sullo 0-1 e regalato la vittoria alla squadra di Pippo Inzaghi che ha potuto così fare bella figura davanti a suo fratello Simone e all’amministratore delegato dell’Inter, Marotta.

Che dalla tribuna del Sinigaglia hanno seguito con particolare interesse la prova di Fabbian (entrato nella ripresa), gioiellino nerazzurro che in questa stagione si sta mettendo in evidenza nel campionato di Serie B e tra qualche anno potrebbe diventare una colonna portante della Beneamata se il ragazzo non si perderà per strada. Archiviata nel migliore dei modi la figuraccia di giovedì scorso, la compagine calabrese può guardare con ottimismo e serenità alla prossima sfida con il Bari. E pensare a restituire il sorriso a Rivas, che non ha gradito – per usare un eufemismo – la decisione del mister piacentino di sostituirlo con Camporese per rinforzare la difesa poco dopo il suo ingresso sul terreno di gioco.

Chi invece non può assolutamente dormire sonni tranquilli è Moreno Longo, chiamato a riportare in alto il Como dopo un inizio di campionato da incubo. Quando siamo giunti ormai al giro di boa i lariani continuano a occupare la penultima posizione in classifica e a gennaio bisognerà rinforzare adeguatamente la rosa per agguantare almeno la salvezza diretta ed evitare lo spauracchio dei play-out o, ancora peggio, l’umiliazione della retrocessione. Finora l’ex-allenatore di Frosinone, Torino e Alessandria non è riuscito a lasciare il segno sulla squadra ancora lontana dal raggiungere una propria identità. E che fatica a raccogliere quanto seminato in campo, basti pensare all’occasione gigantesca sprecata da Mancuso che si è divorato un gol grosso come una casa sullo 0-0, e a quella di Cutrone che dopo aver seminato Gagliolo ha calciato addosso a Colombi. Siamo convinti che anche Cerri questa notte faticherà a prendere sonno, ripensando a quel pallone che non è riuscito ad agganciare a pochi passi dalla porta praticamente sguarnita…

VIDEO COMO REGGINA 0-1, IL TABELLINO

COMO-REGGINA 0-1 (0-0)

COMO (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou (89’ Gabrielloni); Faragò (79’ Blanco), Bellemo, Arrigoni (79’ Da Riva); Mancuso (84’ Ambrosino), Cerri, Cutrone. All. Moreno Longo.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig (72’ Fabbian), Hernani; Ricci (72’ Canotto), G. Gori (59’ Ménez), Cicerelli (72’ Rivas, 82’ Camporese). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 38’ Vignali (C), 67’ Ménez (R), 77’ Bellemo (C), 90’+1’ Gagliolo (R), 90’+7’ Cutrone (C), 90’+8’ Colombi (R).

RECUPERO: 0’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 78’ rig. Hernani (R).











