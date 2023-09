Video/ Como Sampdoria (1-0) gol e highlights: Ioannou non perdona (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO SAMPDORIA: LA CRONACA

Como e Sampdoria, il punteggio rimaneva bloccato sullo 0-0, ma si è verificata un’occasione chiave da parte di Fabio Borini, calciatore della Sampdoria. Borini, noto per la sua versatilità in attacco, ha dimostrato la sua pericolosità nell’area di rigore avversaria durante questo periodo. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore del Como e ha cercato di sfruttare al meglio l’occasione. Con un tiro mirato e potente, Borini ha cercato di superare il portiere avversario e portare la Sampdoria in vantaggio. Tuttavia, il portiere del Como ha compiuto una parata straordinaria, respingendo il tiro e mantenendo inviolata la propria porta. Quest’occasione ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso e ha dimostrato la qualità del gioco offensivo della Sampdoria. Mentre il tempo avanzava nei primi venti minuti, sia i sostenitori del Como che quelli della Sampdoria erano in attesa di vedere quale squadra avrebbe potuto sbloccare il punteggio in questa partita equilibrata.

Como e Sampdoria, il punteggio rimaneva bloccato sullo 0-0, ma il Como ha creato un’occasione chiave grazie a Simone Verdi. Verdi, giocatore talentuoso del Como, aveva dimostrato la sua abilità nell’attacco durante questo periodo. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore della Sampdoria e ha cercato di sfruttare l’occasione per sbloccare il punteggio. Con un tiro potente e ben indirizzato, Verdi ha cercato di superare il portiere avversario e portare il Como in vantaggio. Tuttavia, il portiere della Sampdoria ha compiuto un’ottima parata, respingendo il tiro e mantenendo inviolata la propria porta. Quest’occasione ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso e ha dimostrato la determinazione del Como nel cercare di segnare. Mentre il tempo avanzava nei primi venti minuti del primo tempo, sia i sostenitori del Como che quelli della Sampdoria erano in attesa di vedere quale squadra avrebbe potuto sbloccare il punteggio in questa partita equilibrata.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO SAMPDORIA, IL SECONDO TEMPO

La partita tra Como e Sampdoria è terminata con un punteggio di 1-0 a favore del Como. Durante la partita, è emersa un’occasione significativa da parte di Fabio Borini della Sampdoria. Borini, noto per la sua versatilità in attacco, ha cercato di sfruttare un’opportunità d’attacco per pareggiare il punteggio per la Sampdoria. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore del Como e ha cercato di finalizzare l’azione. Tuttavia, il portiere del Como ha compiuto un’ottima parata, respingendo il tiro di Borini e preservando il vantaggio della sua squadra. Questo salvataggio era fondamentale per il Como e ha contribuito a garantire la vittoria. Il Como ha difeso con determinazione il proprio vantaggio fino alla fine della partita, ottenendo una vittoria preziosa per la squadra e i suoi tifosi. Mentre la partita si concludeva con il punteggio di 1-0 a favore del Como, Borini e la Sampdoria avevano dato il massimo per cercare di ottenere un risultato diverso.

La Sampdoria ha cercato con determinazione di pareggiare il punteggio, creando alcune occasioni d’attacco, tra cui un tentativo da parte di Fabio Borini, ma il portiere del Como ha compiuto delle buone parate per preservare la rete inviolata. Il Como, d’altro canto, ha difeso con fermezza il proprio vantaggio e ha cercato di sfruttare situazioni di contropiede. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il punteggio è rimasto invariato fino alla fine del secondo tempo, e il Como ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0. La partita è stata caratterizzata da una difesa solida da parte del Como e da un’ottima prestazione del portiere, mentre la Sampdoria ha cercato con tenacia di ottenere il pareggio ma è stata respinta.

COMO SAMPDORIA, IL TABELLINO

COMO: Semper A., Curto M., Odenthal C., Barba F., Iovine A. (dal 22′ st Cassandro T.), Bellemo A., Kone B. L., Ioannou N. (dal 22′ st Sala M.), Cutrone P. (dal 40′ st Chajia M.), Da Cunha L. (dal 29′ st Abildgaard O.), Verdi S. (dal 30′ st Gabrielloni A.). A disposizione: Vigorito M., Arrigoni T., Baselli D., Blanco A., Kerrigan L., Scaglia F., Solini M. Allenatore: Longo M..

SAMPDORIA: Stankovic F., Stojanovic P., Ghilardi D., Murru N., Barreca A., Girelli S. (dal 23′ st De Luca M.), Yepes G. (dal 23′ st Vieira R.), Verre V. (dal 36′ st Ricci M.), Esposito Se. (dal 45’+1 st La Gumina A.), Borini F., Pedrola E.. A disposizione: Ravaglia N., Tantalocchi E., Askildsen K., Delle Monache M., Giordano S., Gonzalez F., Kasami P., Malagrida L., Allenatore: Pirlo A..

Reti: al 9′ st Ioannou N. (Como) .

Ammonizioni: al 36′ pt Da Cunha L. (Como), al 33′ st Cutrone P. (Como) al 2′ pt Borini F. (Sampdoria), al 7′ st Murru N. (Sampdoria), al 12′ st Stojanovic P. (Sampdoria), al 36′ st Pedrola E. (Sampdoria), al 41′ st Barreca A. (Sampdoria).

