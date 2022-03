Video/ Como Spal (0-2) gol e highlights: spezzato il digiuno esterno! (Serie B)

VIDEO COMO SPAL (0-2): GLI ESTENSI RUGGISCONO AL SINIGAGLIA

Dopo oltre tre mesi la SPAL torna a vincere in trasferta battendo il Como per 2 a 0. Tre punti importantissimi per gli estensi che compiono un bel balzo in avanti verso la salvezza, altra battuta d’arresto per i lariani che hanno ottenuto solamente due pareggi nelle ultime quattro partite. Evidentemente era prematuro parlare di obiettivo play-off per la squadra di Gattuso che a questo punto vuole solo regalarsi un finale di stagione tranquillo, senza rimanere risucchiata nella lotta per non retrocedere, cosa al momento improbabile a meno che Cosenza e Alessandria non inizino improvvisamente a correre e a inanellare una lunga serie di successi.

La gara del Sinigaglia è stata letteralmente dominata dagli ospiti che nel primo tempo prendono letteralmente a pallonate i padroni di casa, andando più volte vicinissimi al gol con Mancosu, Capradossi e Colombo. Alla fine ci pensa Vido a violare la porta difesa da Facchin, all’ennesimo tentativo gli sforzi dei ragazzi di Venturato vengono finalmente premiati anche se avrebbero meritato di andare al riposo con un vantaggio molto più ampio.

VIDEO COMO SPAL: IL SECONDO TEMPO

Prima dell’intervallo Thiam fa buona guardia sul lanciatissimo Gliozzi e anche a inizio ripresa il Como si affaccia dalle parti del portiere senegalese, senza trovare il varco giusto per segnare, in particolare con Ciciretti, il più pericoloso nelle fila dei lariani. La SPAL, che deve fare i conti con gli infortuni di Vicari e Mancosu, non si perde d’animo e sfiora il raddoppio con Da Riva che stampa la sfera sull’incrocio dei pali. Venturato intuisce che non bisogna accontentarsi e inserisce altri due attaccanti, Rossi e soprattutto Melchiorri che a poco meno di venti minuti dal novantesimo, su assist di Dickmann, gonfia la rete e fa mettere definitivamente la freccia agli estensi. Che successivamente vanno anche a un passo dal tris con Pepito che sciupa un bel contropiede calciando orrendamente col destro, non proprio il suo piede preferito. Gattuso si aggrappa a Gabrielloni per cercare disperatamente di riaprirla ma il numero 9 sbaglia da pochi passi. Ma per la mole e la qualità di gioco espressa in questo primo, freddo, sabato di marzo, gli ospiti non avrebbero meritato di chiudere in sofferenza.

VIDEO COMO SPAL 0-2, IL TABELLINO

COMO-SPAL 0-2 (0-1)

COMO (4-4-2): Facchin; VIgnali (77’ Kabashi), Bertoncini, Solini, Ioannou; Ciciretti, Arrigoni, Bellemo, Blanco (77’ Iovine); La Gumina (58’ Gabrielloni), Gliozzi. All. Giacomo Gattuso.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Vicari (18’ Meccariello), Capradossi, Celia; Da Riva, Viviani (65’ Esposito), Zanellato; Mancosu (53’ Pinato); Colombo (65’ Melchiorri), Vido (66’ Rossi). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Matteo Gariglio (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 53’ Colombo (S), 68’ Meccariello (S).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 32’ Vido (S), 71’ Melchiorri (S).

