Video/ Como Sudtirol (2-0) gol e highlights: reti di Da Cunha e Gabrielloni! (Serie B, 1 aprile 2024)

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como supera il Sudtirol per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Valente iniziano bene la sfida provando subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ed affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già al 4′ con Odogwu che non batte Semper senza approfittare del pallone perso dalla compagine avversaria.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Rodgers replicano riuescendo a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Da Cunha, sfruttando un rimpallo favorevole sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto nella seconda parte della frazione di gioco precedente ed i biancoblu trovano il gol del raddoppio al 48′ per merito di Gabrielloni, protagonista di una grande giocata raccogliendo l’assist dalla sinistra di Braunoder.

Annullato invece per una posizione di fuorigioco il gol siglato dall’ex milanista Cutrone al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi sfiorano il tris ancora con Cutrone al 70′ e poi con Chaija all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Bellemo da un lato e Merkaj dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentunesimo turno del campionato cadetto permettono al Como di salire a quota 55 nella classifica della Serie B mentre il Sudtirol non si muove, rimanendo fermo a 38 punti.

Como-Sudtirol 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Da Cunha(C); 48′ Gabrielloni(C).

Assist: 48′ Braunoder(C).

COMO (4-1-3-2) – Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala; Bellemo; Strefezza, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni. Allenatore: Rodgers.

SUDTIROL (3-4-2-1) – Poluzzi; Scaglia, Masiello, Giorgini; Molina, Tait, Arrigoni, Davi; Rover, Casiraghi; Odogwu. Allenatore: Valente.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì).

Ammoniti: 65′ Bellemo(C); 66′ Merkaj(S).

