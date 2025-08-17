Video Como Sudtirol che racconta la sfida valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO COMO SUDTIROL: DOMINIO DEI LARIANI!

Video Como Sudtirol che racconta un primo tempo mozzafiato. Rete iniziale di Casiraghi, specialista dei calci piazzati, con un rigore che spiazza Butez. Pareggio con la rete di Douvikas. L’attaccante scappa in velocità e brucia il diretto avversario per poi freddare il portiere con un tiro sotto le gambe. Nemeno il tempo di esultare e il Como raddoppio con Douvikas sul contropiede di Rodriguez. Ancora Rodriguez è imprendibile. Lo spagnolo scappa sulla fascia mancina e riesce a servire a rimorchio Da Cunha che con il mancino spara sotto l’incrocio. 3-1 Como a fine primo tempo.

Probabili formazioni Milan Bari/ Quote: quanti nuovi per Allegri? (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Secondo tempo che evidenzia la sfida personale tra Paz e il portiere Adamonis. L’ex Lazio vince la sfida con l’argentino che, in più di un’occasione, lo ha messo in seria difficoltà. Diao entra nella seconda frazione e illumina il campo del Senigaglia. Per lui la prima partita ufficiale dopo l’infortunio della scorsa stagione. C’è tempo anche per l’esordio di Morata. Nel finale rosso per Bordon che in scivolata colpisce Paz. Sudtirol in dieci uomini per gli ultimi istanti di gara.

DIRETTA/ Cremonese Palermo (risultato 0-0; 4-5 d.t.r.): siciliani ai rigori! (Coppa Italia, 16 agosto 2025)

VIDEO COMO SUDTIROL: GOL E HIGHLIGHTS