Video/ Como Ternana (1-1) gol e highlights: le contendenti si spartiscono il bottino

Como e Ternana non hanno più molto da chiedere a questo campionato di Serie B, anche se mancano diverse giornate alla fine della regular season – ieri si sono affrontate e lo scopriremo negli highlights video di Como Ternana 1-1 – entrambe le squadre si possono considerare praticamente salve, manca la certezza matematica ma è altamente improbabile che Alessandria e Cosenza possano ricucire il gap nei confronti delle fere e dei lariani, soprattutto se continueranno a fare tanta fatica a incamerare punti. In tutto ciò la zona play-off è ormai troppo lontana per entrambe, di conseguenza le formazioni allenate da Gattuso e Lucarelli possono al più aspirare a un finale di stagione tranquillo e senza patemi d’animo. Non è un caso che la sfida del Sinigaglia si sia risolta con un pareggio, risultato più che giusto considerando che nel primo tempo hanno giocato meglio i padroni di casa, che dopo aver sfiorato l’autogol con Nardi nelle fasi iniziali del match si sono portati in vantaggio grazie al gol di La Gumina, agevolato dalla deviazione di Bogdan che ha spiazzato l’incolpevole Iannarilli. Poco prima Parigini aveva timbrato il palo con un colpo di testa sul cross di Bellemo, avvisaglie però ignorate dagli ospiti.

Diretta/ Alessandria Monza (risultato finale 0-3): tris e vetta ad un passo!

CLICCA QUI PER IL VIDEO COMO TERNANA (1-1)

Che si svegliano nella ripresa e ristabiliscono l’equilibrio su calcio di rigore, concesso dall’arbitro Cosso per il vistoso fallo di mano di Iovine, che intercetta con il braccio largo il traversone di Furlan. Dagli undici metri Salzano mantiene il sangue freddo e spiazza Facchin fissando il punteggio sull’1-1. Nel recupero i rossoverdi rischiano persino di vincerla con il tiro a giro di Palumbo che manca il bersaglio per questione di centimetri, sarebbe stata una punizione troppo severa per i voltiani che forse stanno già cominciando a pensare alla prossima annata, con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità e lottare per obiettivi più nobili.

Risultati Serie B, classifica/ Tris del Monza ad Alessandria: a un punto dalla vetta!

VIDEO COMO TERNANA 1-1, IL TABELLINO

COMO-TERNANA 1-1 (1-0)

COMO (4-4-2): Facchin; Iovine, Bertoncini, Solini, Cagnano; Nardi, Arrigoni, Bellemo, Parigini (86’ Blanco); La Gumina (76’ Ciciretti), Gabrielloni (76’ Gliozzi). All. Giacomo Gattuso.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen (46’ Ghiringhelli), Celli; Diakité, Koutsoupias (46’ Furlan), Agazzi (63’ Peralta), Palumbo, Salzano; Partipilo, Donnarumma (74’ Mazzocchi). All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Francesco Cosso (Sez. di Reggio Calabria).

AMMONITI: 18’ Sorensen (T), 31’ Bertoncini (C), 33’ Koutsoupias (T), 56’ Agazzi (T), 70’ La Gumina (C), 73’ Diakité (T), 78’ Salzano (T), 82’ Parigini (C).

Diretta/ Cosenza Lecce (risultato finale 2-2) streaming: Blin in pieno recupero!

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 37’ La Gumina (C), 68’ rig. Salzano (T).



© RIPRODUZIONE RISERVATA