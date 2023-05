Video/ Como Ternana (3-1) gol e highlights: Chajia cala il tris e chiude il match

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO TERNANA: TRIONFO LARIANO!

Il Como vince in rimonta contro la Ternana grazie alle reti siglate da Vignali, Da Cunha e Chajia. La compagine umbra, salva matematicamente, era andata in vantaggio grazie al rigore di Favilli. Queste le fasi salienti della gara. Primi minuti di gara con pochissime emozioni. Favilli ci prova da fuori area, conclusione debole. Padroni di casa che ci stanno provando ma per ora le conclusioni non hanno creato particolari pericoli a Iannarilli. Cerri ci prova di tacco su un cross, palla fuori. Calcio di rigore a favore della Ternana! Binks commette fallo su Falletti, il direttore di gara indica il dischetto. Favilli! La sblocca la Ternana! Il centravanti spiazza Gomis e porta avanti la compagine umbra.

Diretta/ Como Ternana (risultato finale 3-1): la chiude Chajia

Da Cunha calcia dalla distanza, sulla traiettoria Di Tacchio che la mette in angolo. Vignali! La riprende il Como! Chajia crossa dalla sinistra, Vignali con il destro sigla. Agazzi commette fallo su Chajia, secondo giallo ed espulsione, Ternana in dieci uomini! Da Cunha! La ribalta il Como! Sinistro a giro su punizione deviato dalla barriera e sfera che termina in porta! Chajia! La chiude il Como! Gomis lancia lungo, Chajia si invola da solo contro il portiere avversario e deposita in rete. Pochi minuti alla fine di un match che ormai ha davvero poco da dire. Sei i minuti di recupero. Termina il match, la Ternana è salva nonostante la sconfitta.

VIDEO/ Ternana Sudtirol (0-1) gol e highlights: capolavoro di Curto

VIDEO GOL COMO TERNANA, IL TABELLINO

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 1′ st Vignali); Parigini (dal 1′ st Da Cunha), Iovine, Fabregas (dal 1′ st Chajia), Bellemo, Ioannou; Cerri (dal 29′ st Gabrielloni), Cutrone (dal 37′ st Faragò). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Da Riva, Canestrelli, Blanco, Arrigoni, Mancuso. All. Longo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano; Defendi (dal 14′ st Martella), Coulibaly (dal 34′ st Palumbo), Di Tacchio (dal 14′ st Proietti), Agazzi, Corrado (dal 34′ st Capanni); Falletti (dal 20′ st Partipilo), Favilli. A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Donnarumma, Paghera, Ndir. All. Lucarelli.

Diretta/ Ternana Sudtirol (risultato finale 0-1): gol annullato a Lunetta!

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

RETI: 32’pt Favilli (rig), 17’st Vignali, 25’st Da Cunha, 32’st Chajia

Espulso Agazzi al 22’st,

Ammoniti Di Tacchio, Ioannou.

© RIPRODUZIONE RISERVATA