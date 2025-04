VIDEO COMO TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como vince di misura per 1 a 0 contro il Torino. Nel primo tempo i granata iniziano la sfida in maniera propositiva a giudicare dallo spunto firmato da Elmas subito in avvio al 9′ ma la difesa di casa non si lascia sorprendere. Neanche il suo collega Linetty combina di meglio al 14′ ed i biancoblu cominciano a prendere le misure con Diao al 29′ e Da Cunha al 32′.

E’ però Douvikas a siglare il gol del vantaggio con un colpo di testa sfruttando nel migliore dei modi l’assist sfornato da Vojvoda ed Alberto Moreno non batte Milinkovic-Savic al 44′. Nel secondo tempo il Toro cerca l’eventuale rete del pareggio in apertura al 48′ con Adams e Butez salva su Elmas al 55′ dopo la soluzione imprecisa di Ikoné del 51′.

Nel finale il portiere dei comaschi si ripete su Gineitis al 58′ e pure Milinkovic-Savic evita il peggio sulla giocata di Elmas al 70′. Il neo entrato Sergi Roberto viene sostituito da Nico Paz per infortunio all’83’ ed i piemontesi si disperano quando il VAR annulla il pari di Ilic al 90’+2′ a causa di un doppio tocca da parte di Biraghi al momento di battere il calcio d’angolo che ha generato il gol.

La vittoria interna assegna tre punti preziosi al Como, capace così di raggiungere quota 36 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025 e di avvicinarsi ulteriormente alla certezza matematica di conquistare la salvezza. Il Torino invece non si muove nella trentaduesima giornata di campionato e rimane appunto bloccato a 40 punti.

VIDEO COMO TORINO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS