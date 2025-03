VIDEO COMO VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti Ceppi il Venezia evita il KO in trasferta pareggiando per 1 a 1 contro il Como nei minuti di recupero. I lombardi tentano di assumere il comando delle operazioni sin dall’avvio del primo tempo forzando infatti Radu alla parata sul colpo di testa di Strefezza all’11’.

La truppa di Fabregas insiste e spinge ancora all’intervento Radu che si salva però con l’aiuto del palo al 21′ sul colpo di testa di Smolcic. Neanche gli arancioneroverdi riescono però a battere il portiere casalingo Butez il quale evita il peggio alla mezz’ora su Zerbin ed al 36′ per due volte su Duncan. Sul fronte opposto Nico Paz non si dimostra più preciso al 38′.

In apertura di secondo tempo la compagine comasca sblocca finalmente il punteggio al 49′ con il primo gol stagionale realizzato dall’ex viola Ikoné, inserito proprio ad inizio ripresa rilevando Strefezza. Nel finale i lagunari rimangono a galla per merito delle parate di Radu sia su Dossena che su Goldaniga permettendo a Gytkjær di firmare la rete del pareggio al 90’+5′ tramite il calcio di rigore assegnato per l’intervento irregolare effettuato da Smolcic nei confronti di Carboni.

VIDEO COMO VENEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS