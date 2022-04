Video/ Como Vicenza (0-2) gol e highlights: i berici sperano ancora! (Serie B)

VIDEO COMO VICENZA (0-2): I VENETI SPERANO

Il Vicenza non aveva altra scelta, doveva vincere a tutti i costi per rimanere almeno un’altra settimana in Serie B. Il Como, già matematicamente salvo e tagliato fuori dai play-off, di certo non gli ha reso la vita semplice ma contro una squadra molto più motivata non c’è stata storia e alla fine sono stati i berici a vincere con il punteggio di 2 a 0, condannando i lariani alla quarta sconfitta consecutiva. La squadra ora affidata a Baldini si trova a -3 dal Cosenza a due giornate dalla conclusione della regular season, e sabato prossimo al Menti arriva il Lecce capolista che sente odore di promozione diretta e non farà prigionieri, per non parlare poi dello scontro diretto in programma venerdì 6 maggio contro l’Alessandria. Un’impresa più che impossibile per il Lanerossi, ma come si dice in questi casi tentar non nuoce, soprattutto quando non si ha più nulla da perdere.

Come dicevamo, il Como non ha regalato niente a nessuno e nel primo tempo ha anche rischiato di passare in vantaggio quando il cross di Blanco si è stampato sulla traversa e si stava per trasformare in un comodissimo assist per Gabrielloni che invece è riuscito a sbagliare il tap-in più facile della sua vita, aveva tutta la porta davanti a sé con Contini che non poteva più intervenire. Un errore da matita blu per l’attaccante di Gattuso, e quando si sciupano occasioni simili il Dio del calcio ti punisce sempre. E infatti poco dopo la mezz’ora è il Vicenza a segnare su calcio d’angolo: Brosco anticipa tutti e deposita il pallone in rete con un gran colpo di testa che non lascia scampo a Gori. Nella ripresa i berici sfiorano il raddoppio con Diaw che sul lancio lungo di Ranocchia si fa largo tra Varnier e Solini ma sul più bello viene murato dal portiere di casa. Dall’altra parte i lariani vanno a caccia del pareggio con il nuovo entrato Ciciretti che non sfrutta a dovere un paio di palle gol che gli piovono dal cielo. A ridosso del novantesimo un’incertezza di Vignali spiana la strada a Meggiorini che ringrazia e insacca, mettendo così il punto esclamativo. E dire che per il Lanerossi la serata non era cominciata benissimo visti gli infortuni di Mikel e Greco che avevano costretto il tecnico Baldini a effettuare due cambi forzati già nei primi minuti.

VIDEO COMO VICENZA 0-2, IL TABELLINO

COMO-VICENZA 0-2 (0-1)

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Solini, Varnier, Ioannou (83’ Nardi); Parigini, Bellemo, Kabashi (66’ La Gumina), Blanco (65’ Ciciretti); Gabrielloni (66’ Arrigoni), Gliozzi. All. Giacomo Gattuso.

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Bruscagin, De Maio, Brosco (73’ Cappelletti); Maggio, Cavion, Bikel (5’ Da Cruz), Lukaku (73’ Crecco); Ranocchia, Greco (22’ Zonta); Diaw (73’ Meggiorini). All. Francesco Baldini.

ARBITRO: Marco Serra (Sez. di Torino).

AMMONITI: 67’ Ranocchia (V), 70’ Brosco (V), 79’ Zonta (V).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 36’ Brosco (V), 82’ Meggiorini (V).

