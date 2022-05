Video/ Concerto Radio Italia Live 2022: quando e come rivederlo

Il concerto Radio Italia Live 2022 andato in scena a Milano nella serata di sabato 21 maggio ha riscosso enorme successo di pubblico, tanto in termini di presenze, quanto a livello televisivo, complici anche i nomi altisonanti degli artisti che si sono esibiti sul palco di piazza Duomo. Tra questi, figurano Irama, Rkomi, Elodie, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Sangiovanni, Elisa, Blanco e Ultimo, che hanno mandato letteralmente in visibilio la folla con i loro successi più recenti e famosi.

Marracash assente a concerto Radio Italia Live, perché?/ Giallo: "Problemi tecnici…"

Qualora rientraste anche voi nel novero di coloro che non hanno visto la diretta del concerto Radio Italia Live, vi diciamo subito di non preoccuparvi, dal momento che lo show è disponibile in replica tanto in streaming che in televisione. Per coloro che non resistono alla tentazione e desiderano godersi subito lo spettacolo, noi de IlSussidiario.net abbiamo confezionato un regalo (immaginiamo) gradito: scorrendo questa pagina e arrivando al fondo dell’articolo, troverete il video integrale dell’evento, contenente l’intera serata musicale tenutasi nel capoluogo lombardo.

J-Ax e Fedez, pace fatta/ Foto: "Ci siamo rivisti quando Fede ha scoperto il tumore"

CONCERTO RADIO ITALIA LIVE 2022 (VIDEO): COME FARE PER RIVEDERE L’EVENTO?

Stando a quanto riportano i portali specializzati online, il concerto Radio Italia Live 2022 sarà trasmesso anche su Italia Uno e TV8, anche se al momento non si conoscono data e orario della messa in onda. Discorso analogo per il canale Sky Uno, che ha previsto repliche, però ancora non è stato alzato il sipario sulla data della trasmissione. Peraltro, il concerto è disponibile anche on demand e, inoltre, sul sito internet ufficiale di Radio Italia è possibile gustarsi tutte le interviste e i video esclusivi del backstage e delle prove del concerto in piazza Duomo.

Radio Italia Live 2022, le pagelle/ Con Blanco è estate in anticipo

Per gli abbonati Sky, rammentiamo invece che, per mezzo di una smart tv si possono rivedere tutti i contenuti on demand sin dal giorno seguente alla messa in onda, andando sul menù del telecomando della pay tv e accedendo alla sezione denominata “Intrattenimento”, dove campeggerà anche il concerto Radio Italia Live 2022. Qualora aveste Sky Q, sarà sufficiente un semplice comando vocale per accedere al catalogo on demand, pronunciando al microfono del telecomando, ad esempio, “Radio Italia Live”.