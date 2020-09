Video/ Conegliano Busto Arsizio (3-0): highlights. Imoco vince la Supercoppa!

Conegliano conquista per la terza volta consecutiva la Supercoppa Italiana di volley femminile. Sempre più dominatrice della pallavolo italiana, Conegliano è imbattuta in partite ufficiali da più di un anno, con la conquista di due Supercoppe, una Coppa Italia ed un Mondiale per club, per Busto Arsizio c’è stato veramente poco da fare. 25-16, 25-15, 25-15 i parziali del match in favore di Conegliano, che pur senza Hill ha disputato una partita di grande sostanza, anche grazie alla regia di Wolosz, mentre Paola Enogu è riuscita come al solito a chiudere tutte le giocate principali. In tutti i tre set Conegliano ha trovato il break decisivo a metà parziale, Busto Arsizio nelle prime battute è sempre riuscita a mantenersi a contatto ma poi si è ritrovata tra i 7 e i 9 punti di svantaggio, rendendo facile la vita di Conegliano al momento di chiudere i set. A chiudere il primo set ci ha pensato un pipe di Paola Enogu, mentre nel secondo set ci ha pensato Mingardi a chiudere la pratica, con i punti decisivi con Conegliano che ha chiuso a +10. Lo stesso è avvenuto nel terzo set, una grande prova con Busto Arsizio che ha trovato solo le briciole nel corso del match. Pronostico comunque rispettato, già alla vigilia di questa finale di Supercoppa Conegliano sembrava già col trofeo in tasca e le previsioni sono state ampiamente rispettate.

IL TABELLINO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-16 25-15 25-15) – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Folie 10, Egonu 12, Adams 12, De Kruijf 9, Wolosz 1, Sylla 9, De Gennaro (L), Gicquel 2, Gennari, Caravello, Fahr, Butigan. Non entrate: Natalizia, Omoruyi. All. Santarelli. UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bonelli 1, Escamilla, Olivotto 4, Mingardi 9, Gennari 6, Stevanovic 2, Leonardi (L), Herrera Blanco 1, Bulovic 1, Piccinini. Non entrate: Poulter, Cucco. All. Fenoglio. ARBITRI: Puecher, Piana. NOTE – Durata set: 25′, 22′, 22′; Tot: 69′.

