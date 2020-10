Video/ Conegliano Scandicci (3-0) highlights: l’Imoco domina e vince nettamente

Conegliano supera in scioltezza Scandicci per tre set a zero dopo una gara quasi dominata. Andiamo a rivivere le fasi cruciali della gara. Fahar Sarah mette a segno due punti, Scandicci risponde colpo su colpo, siamo 3-4. . Gara che scorre via veloce, intanto Conegliano prende il comando del set, 12-9. Muro scomposto di Conegliano e punto Scandicci, 17-11. Invasione della Fahar, video check in corso. Si ripete l’azione. La Egonu schiaccia, 19-12. Primo set nelle mani di Conegliano, siamo 21-13. Di Gennaro colpita sulla fronte, per fortuna si rialza senza problemi. Vola la Egonu e mette il punto del 22-15. Bosetti trova le mani del muro e sigla. De Krujif per il 24-17. Conegliano offre sempre il solito spettacolo. Termina il primo set sul 25-18.

SECONDO SET

Inizia il secondo set tra Imoco Conegliano e Scandicci. Il primo punto è di Scandicci. Egonu schiaccia, 1-1. Grande muro delle padrone di casa che passano in vantaggio. Grande schiacciata della Egonu, 5-3. Conegliano comanda il gioco a piacimento. Ace di Malinov, 7-6. Altro ace, Sylla sorpresa, 7-7. Passa la Fahar nonostante il muro, 8-8. Egonu piega il muro avversario, 9-8. La Bosetti sbaglia l’intervento, 13-9. Egonu capitalizza ancora, 14-9. La Adams schiaccia, 18-11, secono set che sembra segnato. Scandicci in grandissima difficoltà, tanti gli errori. Adams sulla parallela, 24-14. Termina sul 25-16 il secondo set a favore di Conegliano.

TERZO SET

Adams a segno, 2-1. Muro di ScanDicci, Egonu salta senza opposizione, 3-2. Conegliano in grandissima serata, siamo sul 5-3. Egonu dalla seconda linea shiaccia, 6-3. Sylla mette il punto del 10-5 dopo una carambola. Scandicci in grandissima difficoltà stasera, tantissimi gli errori, siamo 11-7. Egonu schiaccia il punto del 13-10. Ancora Egonu, 14-11. Scanicci mette punti in serie, 15-15. Fahar ferma Popovic, 17-15. Popovic chiude a muro, 18-16. Terzo set molto equilibrato, 19-18. Muro Conegliano, 20-18. Errore in battuta di Scandicci, siamo 23-20. Ancora Conegliano, 24-20, match point. La chiude Egonu, 25-21. Termina tre set a zero il match.

LE DICHIARAZIONI

Robin de Kruijf (Imoco Conegliano), ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale corrieredellosport: “Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, meglio rispetto alle precedenti uscite ma dobbiamo crescere ancora. Nessuna partita è scontata e facile, oggi il nostro obiettivo era quello di giocare bene e probabilmente a sprazzi ci siamo riuscite”. Massimo Barbolini (Savino Del Bene Scandicci): “Conegliano è una squadra fortissima ma per noi non deve essere una scusa, dobbiamo fare qualcosa in più, cosa che abbiamo fatto soltanto nel terzo set. Dobbiamo migliorare prendendo gli insegnamenti che vengono da partite come questa. In questo momento abbiamo dei problemi, speriamo di recuperare tutte al meglio il prima possibile. Domani saremo già al lavoro per preparare la Champions”.

IL TABELLINO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-18 25-16 25-21)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 9, Fahr 11, Egonu 14, Adams 10, De Kruijf 9, Wolosz 4, De Gennaro (L), Gennari 1, Caravello. Non entrate: Butigan, Hill, Gicquel, Eckl, Omoruyi. All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Popovic 4, Stysiak 11, Bosetti 1, Lubian 4, Malinov 2, Courtney 12, Merlo (L), Drewniok 2, Camera, Samadan. Non entrate: Cecconello, Carocci, Pietrini, Markovic. All. Barbolini.

ARBITRI: Piperata, Rapisarda.

NOTE – Spettatori: 700, Durata set: 28′, 25′, 30′; Tot: 83′.

