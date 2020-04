Video Consiglio comunale hot a Barletta/ Gemiti e richieste: “Metti la gamba qui…”

Pubblicità

Il distanziamento sociale ai tempi del Coronavirus, si sa, può giocare brutti scherzi, ma, almeno di fronte alla webcam accesa del computer, sarebbe meglio tenere a bada gli ormoni: a Barletta, nei giorni scorsi, il Consiglio comunale è infatti divenuto… hot. Nel corso della sessione tenutasi mercoledì 22 aprile 2o20, improvvisamente dal microfono di uno dei componenti del consesso (fra gli indiziati ci sarebbe un assessore, che però avrebbe già smentito tutto) si sentono riecheggiare gemiti e proposte piccanti, fra l’imbarazzo generale dei “presenti” all’ascolto, che non hanno potuto fare a meno di abbandonarsi alle risate. A un certo punto, come testimoniato dal video pubblicato dalla trasmissione di Italia Uno “Le Iene” sul proprio profilo Facebook, si ode distintamente una voce maschile asserire: “Amore, metti la gamba sopra di me? Eh? Tu metti la gamba sopra di me… Dai che ti piace”. Il tutto in videoconferenza di fronte agli altri membri del Consiglio comunale della cittadina pugliese, immediatamente finita nel mirino del web tra risate e sfottò. Una gaffe già divenuta virale e che, probabilmente, sarà ricordata a lungo, mentre impazza la caccia al colpevole: va bene tutto, ma il rispetto verso i colleghi e verso la città va sempre garantito, a maggior ragione durante un’assemblea pubblica al cui ordine del giorno figurano decisioni importanti per la collettività intera.





