Video Copenaghen Chelsea che termina con il risultato finale di 1-2. Decisive le due reti segnate nel secondo tempo da James e Fernandez. Per i padroni di casa in rete Pereira. Vince in trasferta il Chelsea allenato da Enzo Maresca dopo un primo tempo altalenante con poche emozioni. I tiri in porta sono davvero pochi con i padroni di casa che gestiscono meglio il campo. Nella seconda frazione cambia l’assetto di gioco così come le emozioni: passano appena due minuti e James porta in vantaggio i suoi con la rete del 0-1. Bella azione da parte di Cucurella, entrato nel corso del primo tempo per l’infortunio di Gusto, che però termina con un nulla di fatto.

Il raddoppio porta la firma dell’argentino Fernandez, bravissimo a mettere la palla in buca ad angolo battendo il portiere avversario. Nel finale il Copenaghen prova il tutto per tutto per riaprire i giochi e ci riesce con il colpo di testa di Pereira su cross di Lopez. Al termine dei minuti regolamentari triplice fischio e vittoria per il Chelsea con mister Enzo Maresca che si godrà il successo per poi pensare alla gara di ritorno.

VIDEO COPENAGHEN CHELSEA: GOL E HIGHLIGHTS