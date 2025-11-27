Video Copenaghen Kairat (3-2), gol e highlights: i danesi vincono ma rischiano nel finale

VIDEO COPENAGHEN KAIRAT (3-2): NEESTRUP VINCE MA SOFFRE

I primi minuti del video Copenaghen Kairat Almaty sono a ritmo molto basso e lasciano spazio ad un palleggio poco produttivo da parte dei danesi. La prima occasione del match è per i kazaki che ci provano in contropiede con Jorginho senza riuscire a trovare la rete. La risposta è affidata a Dadason che impatta di testa da centro area ma trova l’ottima risposta di Anarbekov che blocca il pallone. Al 24′ il tentativo è di Edmilson che si libera di Suzuki ma non riesce a trovare la porta con il suo mancino.

Il risultato cambia due minuti dopo quando Robert sfonda dalla destra e riesce a calciare sul secondo palo. Anarbekov respinge con i piedi ma il pallone rimane nell’area piccola dove il primo ad arrivarci è Dadason che firma il secondo gol della sua Champions League. Il gol porta fiducia ai danesi che attaccano fino alla fine dei primi 45 minuti e sfiorano ancora la rete con Dadason. Al 33′, infatti, Claesson calcia da fuori area e Anarbekov respinge male ma Dadason non riesce a chiudere l’azione calciando addosso al portiere da pochi passi. Prima della fine del primo tempo ci prova anche Satpaev che calcia dai trenta metri una punizione con il destro e sfiora il palo.

Il secondo tempo del video Copenaghen Kairat Almaty inizia con i kazaki che approcciano meglio la partita e cercano la via del gol. Al 52′ ci deve pensare la traversa a salvare i padroni di casa perché Tapalov calcia al volo con un mancino impeccabile ma non trova il gol. Sul ribaltamento di fronte si apre la difesa degli uomini di Urazbakhtin che lasciano arrivare Suzuki fino a dentro l’area di rigore e obbligano Anarbekov ad un parata molto complicata.

La partita ha una svolta al 57′ quando Walsh viene chiamato al VAR e fischia un calcio di rigore per il Copenaghen per via di un tocco con il braccio di Kasabulat su cross di Larsson. Ad incaricarsi della battuta è lo stesso Larsson che apre il suo mancino e spiazza Anarbekov raddoppiando il vantaggio. I due gol di vantaggio liberano la mente dei danesi che danno spettacolo e trovano anche il terzo sigillo. Il protagonista è Robert che calcia da fuori area con il destro e beffa il portiere grazie ad una doppia deviazione di Kasabulat. Prima della fine del match, però, c’è spazio anche per una gioia del Kairat Almaty che trova il 3 a 1 grazie a Satpaev.

Il classe 2008 sfrutta un clamoroso errore di Kotarski che gli consegna il pallone fuori dall’area e appoggia in rete il pallone. Nei minuti di recupero succede di tutto con il Copenaghen che rischia di subire la clamorosa rimonta. Infatti, Baibek riesce a portare la partita sul definitivo 3 a 2 con un mancino da dentro l’area di rigore ma i tifosi presenti al Parken tremano fino all’ultimo minuto.

VIDEO COPENAGHEN KAIRAT (3-2): GOL E HIGHLIGHTS