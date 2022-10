Video/ Copenaghen Manchester City (0-0) highlights: Mahrez spreca, pari senza gol!

Video Copenaghen Manchester City che non regala gol nel primo tempo ma tante emozioni. Primo tempo che si apre con il gol di Rodri, annullato per tocco di mano durante l’azione che ha portato al gol del centrocampista spagnolo. Episodio che ha decisamente cambiato la partita, così come il calcio di rigore concesso alla squadra di Pep Guardiola ma che non ha saputo sfruttare sbagliando, con l’ex Leicester Mahrez, la possibilità di trovare il gol del vantaggio. Manchester City fatica e l’espulsione di Gomez, terzino mancino, complica ulteriormente le cose per il tecnico spagnolo che inserisce Ruben Dias per Mahrez per restituire l’equilibrio. L’assenza di Halaand si sente, Alvarez si muove bene ma senza pungere la difesa avversaria.

VIDEO COPENAGHEN MANCHESTER CITY: GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo che inizia con il Manchester City che fatica a trovare la via del gol con De Bruyne che sfiora per questione di centrimetri il gol. Ben servito da Grealish, il belga, impatta il pallone ma non con la solita precisione con la sfera che esce di pochissimo tra la disperazione dei Citizen. Si salva, dunque, il Copenaghen. I tiri in questo secondo tempo sono pochi come certifica il dato al minuto 70 di 1 tiro dei padroni di casa contro i due degli inglesi. Occasionissima Manchester City con il solito Joao Cancelo che calcia da fuori e Grabara si supera ancora una volta rispondendo di no al giocatore avversario. Triplice fischio e pareggio per il Manchester City, soltanto 1 punto in terra danese.

VIDEO COPENAGHEN MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

Copenaghen (4-3-3): Grabara; Jelert, Khocholava (80′ Diks), Lund, Boilesen; Kristiansen; Lerager, Haraldsson (60′ Johannesson), Stamenic (93′ Mukairu); Daramy, Claesson.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Akanji, Laporte (88′ Aké), Sergio Gomez; Gundogan, Rodri; Mahrez (33′ Dias), De Bruyne (77′ Bernardo Silva), Grealish (77′ Foden); Alvarez.

Ammoniti: Lund (C), Stamenic (C), Dias (M)

Espulso: Sergio Gomez (M)

