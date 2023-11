Video/ Copenhagen Manchester United (4-3) gol e highlights: Bardghji completa la rimonta (8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COPENHAGEN MANCHESTER UNITED: LA SINTESI

Copenaghen e Manchester United, il campo è stato testimone di un ritmo incalzante fin dai primi istanti. Il Manchester United ha sorpreso con un’incredibile precisione nel suo attacco, conquistando un vantaggio iniziale di 0-1 grazie alla rete tempestiva di Hojlund. L’inizio fulmineo di Hojlund ha certamente messo in luce la potenza e l’efficacia dell’attacco del Manchester United. La squadra sembra determinata a capitalizzare su questa importante occasione e a mantenere il controllo del gioco. Copenaghen, tuttavia, non è da sottovalutare e sicuramente cercherà di rispondere per invertire il corso dell’incontro. La partita è ancora aperta, con molte emozioni in serbo per i tifosi di entrambe le squadre. L’evoluzione del match dipenderà dalla capacità di entrambe le squadre di adattarsi e reagire alle dinamiche del gioco.

Il primo tempo di Copenaghen e Manchester United si è concluso con un risultato di 1-2 in favore del Manchester United. Dopo che Hojlund aveva raddoppiato il vantaggio per la squadra inglese, Elyounoussi è riuscito a segnare per il Copenaghen, riportando la sua squadra in partita. L’incontro è stato caratterizzato da un ritmo veloce e da momenti di grande intensità. Il Manchester United ha dimostrato la sua pericolosità in attacco, mentre il Copenaghen ha mostrato resilienza nel recuperare uno dei due gol subiti. Con il passare dei minuti, la partita si preannuncia ancora più avvincente e combattuta nel secondo tempo. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare la vittoria, e i tifosi possono aspettarsi ulteriori emozioni nella seconda metà dell’incontro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COPENHAGEN MANCHESTER UNITED, IL SECONDO TEMPO

Copenaghen e Manchester United, lo spettacolo è stato incredibilmente avvincente, con il risultato attuale che segna un pareggio 2-2. Dopo che Hojlund e Elyounoussi avevano fatto segnare rispettivamente il secondo gol per il Manchester United e il primo per il Copenaghen, i padroni di casa sono riusciti a pareggiare su rigore, con la precisione di Goncalves. L’aspetto intrigante di questa partita è la sua imprevedibilità, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Il Manchester United ha inizialmente ottenuto un vantaggio, ma il Copenaghen ha dimostrato di essere una squadra determinata a lottare per ogni palla. Con il punteggio ora fissato sul 2-2, si preannunciano ulteriori emozioni nei minuti a venire.

Copenaghen e Manchester United si è conclusa con un risultato finale mozzafiato di 4-3 in favore del Copenaghen, grazie alla rete decisiva di Bardghji allo scadere. L’incontro è stato caratterizzato da un’altissima intensità e da numerosi colpi di scena. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande determinazione, ma è stata la rete di Bardghji a decidere il destino della partita, siglando il gol della vittoria nei minuti finali. Questa partita rimarrà sicuramente nei ricordi dei tifosi per l’azione spettacolare e la suspense fino all’ultimo istante. Il Copenaghen ha ottenuto una vittoria importante contro una squadra di alto livello come il Manchester United.

COPENHAGEN MANCESTER UNITED, IL TABELLINO

COPENHAGEN: Grabara K. (Portiere), Ankersen P. (dal 25′ st Sorensen C.), Vavro D. (dal 33′ st Boilesen N.), Diks K., Jelert E., Lerager L., Falk R., Goncalves D. (dal 25′ st Oskarsson O.), Elyounoussi M. (dal 18′ st Bardghji R.), Claesson V., Achouri E. (dal 33′ st Larsson J.). A disposizione: Babacar K., Dithmer A. (Portiere), Froholdt V., Hojlund O., Lund V., Sander T. (Portiere), Tanlongo M. Allenatore: Neestrup J..

MANCHESTER UTD: Onana A. (Portiere), Wan-Bissaka A., Maguire H., Evans J. (dal 15′ pt Varane R.), Dalot D., McTominay S., Eriksen C. (dal 1′ st Amrabat S.), Rashford M., Fernandes B., Garnacho A., Hojlund R. (dal 39′ st Mount M.). A disposizione: Antony, Bayindir A. (Portiere), Forson O., Heaton T. (Portiere), Lindelof V., Martial A., Mejbri H., Pellistri F., Reguilon S. Allenatore: ten Hag E..

RETI: al 45′ pt Elyounoussi M. (FC Copenhagen) , al 45’+9 pt Goncalves D. (FC Copenhagen) , al 38′ st Lerager L. (FC Copenhagen) , al 42′ st Bardghji R. (FC Copenhagen) al 3′ pt Hojlund R. (Manchester Utd) , al 28′ pt Hojlund R. (Manchester Utd) , al 24′ st Fernandes B. (Manchester Utd) .

AMMONIZIONI: al 45’+11 pt Vavro D. (FC Copenhagen) al 45’+2 st Maguire H. (Manchester Utd).

ESPULSIONE: al 35’ pt Rashford (Manchester Utd)

