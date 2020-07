Video/ Cosenza Ascoli (0-1): highlights e gol. Dionigi: “Salto di qualità”

Vittoria pesante per l’Ascoli che grazie a una prodezza di Scamacca risale in classifica e si riporta a un passo dalla salvezza diretta e in piena zona play out. 0-1 in casa di un Cosenza per il quale ora gli spareggi salvezza sono lontani 5 lunghezze, al contrario del match interno contro il Trapani stavolta i calabresi non sono riusciti a reagire, ottenendo un solo punto negli ultimi due impegni casalinghi. Il tecnico rossoblu Occhiuzzi non demorde: “Abbiamo pagato a caro prezzo un’ingenuità. Sapevamo di poter soffrire su queste situazioni di gioco. Ci sono ancora diverse partite, non ci diamo assolutamente per spacciati. Ogni passo falso purtroppo fa male, dobbiamo cercare di non farci condizionare troppo mettendoci tutta la nostra cattiveria. La squadra deve rimanere concentrata, senza cali di pressione. Proveremo ad uscirne in tutti i modi e alla fine tireremo le somme.” Per l’allenatore Davide Dionigi l’Ascoli ha fatto un passo avanti anche sul piano della mentalità: “Oltre ai tre punti volevo passi in avanti sulla manovra; quando parlo di possesso palla non mi riferisco a quello sterile, fatto nella propria metà campo, ma esplicitamente alla manovra, che, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a fare con questo posizionamento tattico. La squadra ha palleggiato, ha tenuto gioco, il passo in avanti c’è stato. Quella di stasera è una vittoria che ci voleva per tutta Ascoli, so che non abbiamo fatto ancora nulla, ma sarebbe bello poter condividere questi momenti con i nostri tifosi, che finora non ci hanno fatto mancare il loro sostegno“.

IL TABELLINO

COSENZA: Perina; Idda, Monaco (28′ st Capela), Legittimo (22′ st Bruccini); Casasola (22′ st Corsi), Prezioso (36′ st Lazaar), Sciaudone, D’Orazio; Carretta (28′ st Asencio), Rivière, Báez. A disposizione: Saracco, Broh, Bahlouli, Schiavi, Machach, Kone, Bittante. All. Occhiuzzi.

ASCOLI: Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Brlek (35′ st Eramo), Sernicola; Morosini (27′ st Petrucci); Ninkovic (35′ st Costa Pinto), Scamacca (22′ st Trotta). A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Troiano, Piccinocchi, Maurizi, Matos, De Alcantara. All. Dionigi.

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta (Rossi – Sechi). IV UOMO: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

MARCATORE: 17′ st Scamacca (A)

NOTE: Gara giocata a porte chiuse in una serata calda e tipicamente estiva. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: 14′ pt Sciaudone (C), 34′ pt Prezioso (C), 5′ st Sernicola (A). Angoli: 6-2 (pt 3-0). Recupero: 0′ pt; 6′ st.

