Video/ Cosenza Ascoli (3-0) gol e highlights: prima uscita perfetta dei calabresi (Serie B 1^ giornata)

VIDEO COSENZA ASCOLI (3-0): TRIS PER I LUPI

Fischio di inizio di Cosenza Ascoli, gara valevole per la prima giornata di Serie B di queste due squadre che approcciano questo match a viso aperto. Infatti la filosofia dei due tecnici è quella di fare un goal in più dell’avversario. Il risultato per ora tradisce in questo avvio, ma la gara è molto divertente con parecchi capovolgimenti di fronte. Occasione più ghiotta per i padroni di casa che con Tutino che una volta smarcatosi dal primo difensore al limite dell’aria di rigore prova subito il tiro che risulta debole ma insidioso. Peccato che il pallone accarezza solo il palo esterno prima di depositarsi sui cartelloni pubblicitari.

Video/ Cremonese Catanzaro (0-0) gol e highlights: porte inviolate alla prima di campionato (Serie B)

Termina il primo tempo di Cosenza Ascoli, ottima prova della squadra di casa che riesce a fregare i difensori ospiti con un’ingenuità di Masini che regala il calcio di rigore alla squadra del Cosenza. Tutino dagli undici metri riesce a bucare le mani del portiere che aveva intuito la direzione della palla. Vantaggio Cosenza che però non regala la sicurezza dei tre punti. Infatti l’Ascoli nonostante qualche cartellino di troppo prova ancora ad avere un atteggiamento offensivo, molto rischioso ma evidentemente è il miglior modo per far scendere in campo gli undici titolari, peccato che c’è molta costruzione e poca realizzazione.

DIRETTA/ Tolosa PSG (risultato finale 1-1): Mbappè non basta (Ligue 1, 19 agosto 2023)

VIDEO COSENZA ASCOLI, IL SECONDO TEMPO

Riprende Cosenza Ascoli dove in questi primi venti minuto del secondo tempo sono stati espulsi la bellezza di tre giocatori, tutti della stessa squadra ossia l’Ascoli. Prima il doppio giallo a Falasco e poi un rosso diretto a Buchel che fa un’entrata killer su un centrocampista della formazione di casa. L’ultimo ad abbandonare il campo è Forte sempre con un rosso diretto. Il Cosenza con la bellezza di tre giocatori in più può dire archiviata la prima gara del campionato, anche se un goal per mettere in sicurezza il risultato sarebbe una cosa gradita. Soprattutto perché i padroni di casa in queste prime uscite stagionali sono stati molto inclini a prendere gol su contropiede. Menomale che poi ci pensa Arioli dopo una bella azione corale.

Diretta/ Inter Monza (risultato finale 2-0): Carlos Augusto sfiora il tris (19 agosto 2023)

Termina Cosenza Ascoli, gara che virtualmente è stata chiusa molto prima del triplice fischio dell’arbitro grazie alla rete di Zilli, che ha chiuso la pratica con un tiro da dentro l’area ben angolato su cui il portiere poteva fare poco o nulla. Dopo il terzo goal del Cosenza la gara è stata addormentata poiché nessuna delle due compagini aveva motivo per insistere e sprecare energie, dopotutto la stagione è appena cominciata. Ascoli che dovrà lavorare molto sul modo in cui si approcciano le gare poiché un’altra partita come questa potrebbe mettere a serio rischio la permanenza nella serie cadetta della squadra marchigiana. Squadra che la prossima settimana dovrà giocare senza tre perni della propria formazione titolare.

COSENZA ASCOLI, IL TABELLINO

COSENZA: Micai A. (Portiere), Martino P., Venturi M. (dal 25′ st Cimino B.), Fontanarosa A., D’Orazio T., Zuccon F. (dal 20′ st Praszelik M.), Calo G., Arioli A. (dal 13′ st Marras M.), Mazzocchi S. (dal 26′ st Crespi V.), D’Urso C. (dal 13′ st Zilli M.), Tutino G.. A disposizione: Lai A. (Portiere), Marson L. (Portiere), Meroni A., Novello J., Rispoli A., Sgarbi F. Allenatore: Caserta F..

ASCOLI: Viviano E. (Portiere), Adjapong C., Botteghin E., Quaranta D., Falasco N., Caligara F. (dal 1′ st Falzerano M.), Buchel M., Masini P. (dal 10′ st Kraja E.), Forte F., Millico V. (dal 17′ st Giovane S.), Rodriguez P. (dal 10′ st Mendes P.). A disposizione: Barosi D. (Portiere), Bolletta L. (Portiere), D’Uffizi S., Gnahore E., Haveri K., Manzari G., Simic L. Allenatore: Viali W..

Reti: al 20′ pt Tutino G. (Cosenza) , al 10′ st Arioli A. (Cosenza) , al 16′ st Zilli M. (Cosenza) .

Ammonizioni: al 45’+5 pt Zuccon F. (Cosenza) al 3′ pt Falasco N. (Ascoli), al 11′ pt Masini P. (Ascoli), al 33′ pt Caligara F. (Ascoli).

Espulsioni: al 36′ pt Falasco N. (Ascoli), al 41′ pt Buchel M. (Ascoli), al 45’+4 pt Forte F. (Ascoli).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COSENZA ASCOLI











© RIPRODUZIONE RISERVATA