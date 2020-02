Video/ Cosenza Benevento (0-1): highlights e gol. Sanniti vincenti anche in dieci!

Ormai non ci sono più parole per raccontare e descrivere la trionfale cavalcata del Benevento che batte il Cosenza con il risultato finale di 0-1 ed è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Nel video con gli highlights e i gol del match che si è disputato al San Vito per la 23^ giornata di Serie B i sanniti mettono in riga i silani grazie alla prodezza di Roberto Insigne che con uno splendido sinistro a giro la piazza sotto l’incrocio dei pali lasciando di stucco il povero Saracco. Vittoria pesantissima che arriva nonostante l’espulsione di Volta che costringe la capolista a giocare quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Eppure la squadra di Braglia non riesce a far valere l’uomo in più con Montipò che stravince il duello personale con Pierini al quale nega più volte la rete del pari. Gli uomini di Pippo Inzaghi soffrono parecchio soprattutto nei minuti che precedono il triplice fischio di Serra ma riescono comunque a portare a casa la pelle e soprattutto i tre punti. Adesso la classifica parla chiaro: Benevento 54, Crotone e Frosinone 37, Pordenone 36. Se le inseguitrici continueranno a viaggiare a corrente alternata a Inzaghi non basterà schierare i magazzinieri per dilapidare il vantaggio gigantesco accumulato finora. Per quanto riguarda il Cosenza, invece, la quinta sconfitta consecutiva potrebbe mettere fine all’avventura di Braglia che nel 2018 aveva riportato i silani tra i cadetti contro ogni pronostico. La società deve ora dare un segnale nel tentativo di salvare la stagione.

LE DICHIARAZIONI

Fino a qualche mese fa Federico Barba indossava la maglia del Valladolid e giocava contro Lionel Messi, poi nel mercato di gennaio è approdato al Benevento dove spera di dare il suo contributo per riportare i sanniti in Serie A: “Anche se sono arrivato da poco spero di poter festeggiare assieme ai compagni questo grande traguardo. Nella vita come in tutte le professioni ci vuole umiltà e non mi sono fatto problemi a tornare in Italia e a scendere di categoria. E’ stata anche la società a cercarmi e io non potevo dire di no, ho accettato con entusiasmo di sposare un grande progetto a lungo termine. Sono davvero contento di aver partecipato a una vittoria così sofferta, diciamo che la promozione arriverà presto se continueremo ad andare così forte e negli spogliatoi stiamo già cominciando a fare i primi calcoli. Ho sempre fatto il difensore centrale anche se non ho nessun problema a fungere da terzino, mi reputo un giocatore duttile che all’occorrenza può ricoprire più ruoli”.

