Video/ Cosenza Brescia (1-2) gol e highlights: doppietta di Galazzi! (Serie B, 1 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA BRESCIA: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla il Brescia supera in trasferta ed in rimonta il Cosenza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Viali partono bene affacciandosi subito in attacco con uno spunto di Crespi che non inquadra di poco lo specchio della porta in acrobazia verso il 7′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Crespi, su assist del suo compagno Zuccon.

Gli ospiti allenati da mister Maran replicano al 21′ forznado Micai ad intervenire sulla conclusione di Borrelli oltre a trovare il gol del pareggio al 41′ per merito di Galazzi, autore di un bel calcio di punizione vincente. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i calabresi forzano l’estremo difensore Lezzerini a ribattere il tiro-cross insidioso di Frabotta al 61′. Nell’ultima parte dell’incontro le Rondinelle completano la rimonta con la rete del sorpasso firmata da Galazzi, autore dunque di una doppietta personale, su suggerimento del collega Moncini al 79′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla sezione di Termoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Camporese, Tutino e Frabotta da un lato, Paghera e Bertagnoli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentunesimo turno del campionato cadetto permettono al Brescia di salire a quota 42 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, rimanendo fermo a 34 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA BRESCIA: IL TABELLINO

Cosenza-Brescia 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 16′ Crespi(C); 41′, 79′ Galazzi(B).

Assist: 16′ Zuccon(C); 79′ Moncini(B).

COSENZA (4-2-3-1) – Micai; Gyamfi, Meroni, Camporese, Frabotta; Zuccon, Calò; Florenzi, Marras, Antonucci; Crespi. Allenatore: Viali.

BRESCIA (4-3-1-2) – Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Paghera, Bisoli, Besaggio; Galazzi; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Maran.

Arbitro: Luca Massimi (sezione di Termoli).

Ammoniti: 13′ Camporese(C); 44′ Tutino(C); 51′ Paghera(B); 88′ Frabotta(C); 90′ Bertagnoli(B).

