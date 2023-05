Video/ Cosenza Cagliari (0-1) gol e highlights: rete vincente di Lapadula!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CAGLIARI: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il Cagliari supera in trasferta il Cosenza per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Ranieri a partire meglio affacciandosi in zona offensiva subito al 3′ con uno spunto di Pavoletti parato in ogni caso facilmente dall’estremo difensore Micai. I minuti scorrono sul cronometro ed i sardi insistono tanto da riuscire a passare in vantaggio verso il 24′ grazie alla rete messa a segno da Lapadula, bravo ad insaccare la sfera respinta da Micai sul colpo di testa di Pavoletti.

Diretta/ Cosenza Cagliari (risultato finale 0-1): D'Orazio e Lapadula colgono il palo

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è nuovamente Pavoletti a sfiorare il gol con una girata su suggerimento di Rog al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro i calabresi colgono un palo al 61′ con il colpo di testa di D’Orazio ed i rivali di giornata fanno altrettanto all’89’ con Lapadula.

Diretta/ Roma Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): Konaté all'ultimo respiro!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Obert e Lapadula solamente tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentottesimo turno del campionato cadetto permettono al Cagliari di salire a quota 60 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, rimanendo fermo a 40 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CAGLIARI: IL TABELLINO

Cosenza-Cagliari 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 24′ Lapadula(Ca).

COSENZA (4-3-2-1) – Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli. All.: Viali.

Video/ Cagliari Palermo (2-1) gol e highlights: Lapadula firma il sorpasso!

CAGLIARI (4-3-1-2) – Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Kourfalidis, Rog, Deiola; Mancosu; Pavoletti, Lapadula. All.: Ranieri.

Arbitro: Rosario Abisso (sezione di Palermo).

Ammoniti: 83′ Obert(Ca); 86′ Lapadula(Ca).

© RIPRODUZIONE RISERVATA