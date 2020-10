Video/ Cosenza Cittadella (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al San Vito

Finisce con un giusto pari una sfida molto vivace allo stadio San Vito-Marulla, come si vede nel video di Cosenza Cittadella. Il Cittadella impiega 7′ a trovare il gol del vantaggio. Segna Rosafio che si inserisce su una combinazione tra Tsadjout e Branca, portando in vantaggio i veneti. Che insistono con Ogunseye che al 10′ arriva al colpo di testa su cross di Donnarumma, trovando però la grande risposta di Falcone che evita il bis avversario. Il portiere di casa deve alzare anche una conclusione di Vita sopra la traversa, poi il Cosenza riesce a riorganizzarsi e al primo vero affondo, al 18′, trova il gol del pareggio. Lo firma Carretta, fulmineo nell’inserirsi su un’incertezza avversaria e nel realizzare il gol dell’1-1. Si rallenta un po’ e la sfida diventa più nervosa, prima dell’intervallo vengono ammoniti il portiere del Cittadella Maniero, Corsi e Branca. Il Cosenza avrebbe voluto l’espulsione dell’estremo difensore avversario per un fallo su Carretta lanciato a rete. Nella ripresa ammoniti anche Tsadjout e Vita, poi i ritmi calano col Cosenza che prende in mano il gioco ma non riesce a creare molti pericoli offensivamente. Il pareggio diventa sentenza al 93′, con un cross forte e teso di Bouah che aveva trovato l’inserimento di Bittante, pronto alla deviazione a botta sicura se non fosse stato per l’anticipo di Maniero che ha di fatto sancito il punteggio finale. L’intervento del portiere garantisce il pari alla squadra di Venturato, che era partita a razzo ma poi ha subito il ritorno dei silani.

COSENZA: Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi (23′ st Bouah), Petrucci (29′ st Kone), Sciaudone (42′ st Ba), Bittante; Báez; Petre (1′ st Gliozzi), Carretta. A disposizione: Saracco, Tiritiello, Bahlouli, Sacko, Schiavi, Borrelli, Bruccini, Sueva. All. Occhiuzzi.

CITTADELLA: Maniero; Donnarumma, Adorni, Frare, Ghiringhelli; Vita (40′ st Iori), Pavan, Branca (23′ st Gargiulo); Rosafio (32′ st Proia); Tsadjout (23′ st Tavernelli), Ogunseye (32′ st Cisse). A disposizione: Kastrati, Perticone, Benedetti, Camigliano, Mastrantonio, Cassandro. All. Venturato.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (De Meo – Fiore). IV UOMO: Giacomo Camplone di Pescara.

MARCATORI: 7′ pt Rosafio (CI), 18′ pt Carretta (CO)

NOTE: Giornata piovosa e umida, temperatura di circa 17°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: 24′ pt Frare (CI), 34′ pt Maniero (CI), 40′ pt Branca (CI), 40′ pt Corsi (CO), 8′ st Tsadjout (CI), 9′ st Vita (CI), 32′ st Rosafio (CI). Angoli: 9-10 (pt 4-5). Recupero: 1′ pt; 4′ st.

