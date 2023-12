Video/ Cosenza Como (1-2) gol e highlights: Verdi completa il sorpasso! (Serie B, 26 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA COMO: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il Como supera in trasferta ed in rimonta il Cosenza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Caserta tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi immediatamente in zona offensiva con una punizione di Calò respinta coi pugni da Semper già al 3′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo infatti a anche a passare in vantaggio al 23′ grazie alla rete messa a segno da Tutino, su assist del suo compagno Voca.

Gli ospiti allenati dam ister Cassetti non rimangono a guardare e reagiscono trovando il gol del pareggio al 39′ per merito di Cutrone, liberato dal collega Bellemo. Nel secondo tempo i lombardi ripartono in maniera arrembante ed infatti ribaltano la situazione con il gol del sorpasso siglato da Verdi, su lancio di Cutrone, al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi della Sila si vedono negare un calcio di rigore inizialmente assegnato per un presunto fallo di Odenthal su Tutino su segnalazione del VAR al 57′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Micai, Fontanarosa e D’Orazio da un lato, Rispoli ed Arrigoni dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciannovesimo turno del campionato cadetto permettono al Como di salire a quota 35 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, rimanendo fermo a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA COMO: IL TABELLINO

Cosenza-Como 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 21′ Tutino(Cs); 39′ Cutrone(Co); 50′ Verdi(Co).

Assist: 21′ Voca(Cs); 39′ Bellemo(Co); 50′ Cutrone(Co).

COSENZA (3-5-2) – Micai; Sgarbi, Venturi, Fontanarosa; Cimino, Viviani, Calò, Voca, Martino; Tutino, Mazzocchi. A disp.: Lai, Marson, Rispoli, D’Orazio, Meroni, Vardera, Zuccon, Marras, Forte, Crespi, Arioli, Zilli. All.: Caserta.

COMO (3-4-1-2) – Semper; Vignali, Barba, Odenthal; Iovine, Abilgaard, Bellemo, Sala; Verdi; Cutrone, Gabrielloni. A disp.: Vigorito, Solini, Ronco, Cassandro, Baselli, Blanco, Mezzaglia, Arrigoni, Rispoli, Chejia, Cerri, Mustapha. All.: Cassetti.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 31′ Micai(Cs); 48′ Fontanarosa(Cs); 83′ Rispoli(Co); 84′ D’Orazio(Cs); 88′ Arrigoni(Co).

