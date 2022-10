Video/ Cosenza Como (3-1) gol e highlights: male la prima di Longo (Serie B)

VIDEO COSENZA COMO (3-1): I LUPI RISALGONO

Comincia nel peggiore dei modi l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Como. L’ex-tecnico di Frosinone, Torino e Alessandria, chiamato a sostituire il collega Giacomo Gattuso che ha dovuto lasciare l’incarico per imprecisati problemi di salute, debutta con una sconfitta che aggrava ulteriormente la classifica dei lariani, ancora a secco di vittorie dopo le prime sette giornate del campionato di Serie B, nonostante gli ingenti investimenti come dimostrano gli arrivi di Fabregas, Baselli, Binks e Cutrone.

Sul campo del San Vito-Marulla un cinico Cosenza ritrova i tre punti che mancavano dallo scorso 21 agosto, più di un mese senza vittorie per i silani che rientrano momentaneamente in zona play-off, aspettando gli esiti delle altre partite in programma oggi e domani. Alla fine dei novanta minuti è la squadra di Dionigi a prevalere per 3-1, un risultato che rilancia le ambizioni della compagine calabrese, che quest’anno punta quantomeno a una salvezza tranquilla dopo essersi assicurata la permanenza tra i cadetti nel play-out con il Vicenza.

VIDEO COSENZA COMO 3-1, LA CRONACA

Il primo tempo comincia bene per il Como che sfiora subito il gol con Faragò, chiuso in calcio d’angolo da Venturi che toglie le castagne dal fuoco a Matošević. Il Cosenza, che deve fare i conti con l’infortunio di Rispoli che è costretto a lasciare il campo dopo un violento scontro con Ghidotti in cui si ferisce al sopracciglio, impiega qualche minuto in più a ingranare ma quando rompe gli indugi non perdona: poco dopo la mezz’ora D’Urso la piazza all’angolino sbloccando una gara sin qui soporifera. Il raddoppio è immediato, Ghidotti legge malissimo la punizione di Brignola ed esce a vuoto lasciando la porta sguarnita per Rigione che lo punisce senza pietà e mette la gara in discesa per i silani. In realtà i lariani trovano il modo di rimettersi in carreggiata grazie a Vignali che a ridosso dell’intervallo accorcia le distanze e riapre la partita. A inizio ripresa Mancuso sfiora il pareggio, Matošević è bravissimo a non farsi sorprendere dalla deviazione di Martino e riesce a metterci una pezza, in seguito ci prova Blanco senza inquadrare il bersaglio. Longo getta nella mischia Cerri, Parigini (che colpirà anche la traversa nel recupero) e Gabrielloni lanciando i suoi all’assalto, ma i suoi piani di rimonta naufragano miseramente quando Binks rimedia due cartellini gialli in rapida successione lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Con l’uomo in più i padroni di casa trovano il colpo del KO a cinque minuti dal novantesimo: sul corner battuto da Vallocchia arriva la schiacciata di Meroni che mette il punto esclamativo sulla contesa.

VIDEO COSENZA COMO 3-1, IL TABELLINO

COSENZA-COMO 3-1 (2-1)

COSENZA (4-2-3-1): Matošević; Rispoli (11’ Martino), Rigione, Venturi, Panico (68’ Gozzi); Voca, Brescianini; Brignola (55’ Vallocchia), D’Urso (68’ Butić), Merola (55’ Meroni); Nasti. All. Davide Dionigi.

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Scaglia, Binks, Cagnano (80’ Parigini); Faragò (71’ Chajia), Baselli, Blanco (71’ Da Riva); Fabregas; Mancuso (63’ Cerri), Cutrone (80’ Gabrielloni). All. Moreno Longo.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 44’ Voca (Cos), 57’ Venturi (Cos), 75’ Binks (Com), 90’+3’ Fabregas (Com), 90’+4’ Nasti (Cos).

ESPULSO: 82’ Binks (Com) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 31’ D’Urso (Cos), 37’ Rigione (Cos), 41’ Vignali (Com), 85’ Meroni (Cos).

