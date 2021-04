Video/ Cosenza Cremonese (0-1) gol e highlights. I grigiorossi vedono la salvezza

La Cremonese vede la salvezza grazie al successo di misura nello scontro diretto con il Cosenza: i grigiorossi si impongono con il risultato di 0-1 e salgono a 39 punti in classifica, portandosi a +7 sul quintultimo posto quando mancano 6 giornate al termine della regular season di Serie B. Il pomeriggio non si era comunque aperto benissimo per gli uomini di Pecchia che al 5’ hanno rischiato seriamente di essere trafitti da Gliozzi, è servito come al solito l’intervento miracoloso di Carnesecchi che con un guizzo fuori dal comune è riuscito a deviare il pallone sul palo e a salvare i suoi dallo 0-1. Con il portiere della nazionale under-21 che non abbassa mai la guardia diventa difficilissimo per gli attaccanti di Occhiuzzi lasciare il segno, anche Falcone dall’altra parte del campo non è da meno ma al 41’ deve arrendersi quando Strizzolo, servito con il contagocce da Gaetano, gonfia la rete per la sesta volta in stagione. Prima dell’intervallo i padroni di casa battono nuovamente un colpo con Sciaudone che sfiora la traversa, nella ripresa il Cosenza va a un passo dal pareggio con Carretta fermato da un monumentale Carnesecchi mentre è la traversa a negare l’uno pari a Tiritiello. In contropiede la Cremonese non riesce a chiuderla con Baez che grazia i suoi ex-compagni di squadra e Castagnetti che nel recupero manca l’appuntamento con il raddoppio. Si resta così sulle spine fino al triplice fischio di Pezzuto che allo scadere del 94’ decide che ne ha abbastanza e manda tutti sotto la doccia.

VIDEO COSENZA-CREMONESE 0-1, LE DICHIARAZIONI

Marco Carnesecchi potrebbe diventare uno dei portieri italiani più forti dei prossimi dieci anni, anche oggi ha salvato più volte il risultato e mantenuto la porta inviolata fino al triplice fischio, cosa che gli riesce spesso e volentieri anche quando difende i pali della nazionale under-21: “Questi risultati positivi ci aiutano ad acquisire sempre più fiducia, siamo veramente solidi e compatti. I complimenti vanno fatti a tutti, compresi i componenti dello staff tecnico. La posizione che occupiamo in classifica non riflette le nostre prestazioni. Non dobbiamo avere paura, bisogna scendere in campo portando rispetto all’avversario ma senza temerlo, perché quando ti blocchi poi non combini niente di buono. Vittoria ancora più importante considerando che era uno scontro diretto. Speriamo di non fermarci più, se continuiamo a lavorare duramente ogni giorno non solo ci salveremo ma potremo fare un pensierino pure ai play-off, anche se siamo ancora lontani dall’ottavo posto. Fare il dodicesimo in Serie A? Mi piace giocare e assaporare l’adrenalina della partita, preferirei essere titolare in una categoria inferiore e in ogni caso il posto me lo voglio guadagnare con il sudore e il sacrificio”.

VIDEO COSENZA-CREMONESE 0-1, IL TABELLINO

COSENZA-CREMONESE 0-1 (0-1)

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo (70’ Sueva); Corsi (86’ Bouah), Sciaudone, Kone (71’ Bahlouli), Crecco; Tremolada (76’ Sacko); Trotta, Gliozzi (46’ Carretta). All. Roberto Occhiuzzi.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Bartolomei (61’ Baez), Valzania (68’ Nardi); Gaetano (78’ Buonaiuto), Zortea, Gustafson, Castagnetti; Terranova (46’ Ravanelli), Strizzolo (68’ D. Ciofani). All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 76’ Corsi (COS), 84’ Gustafson (CRE), 88’ D. Ciofani (CRE).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 41’ Strizzolo (CRE).

VIDEO COSENZA-CREMONESE 0-1, GOL E HIGHLIGHTS

