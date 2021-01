Video/ Cosenza Empoli (0-2): highlights e gol. Toscani in vetta alla classifica!

VIDEO COSENZA-EMPOLI (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla l’Empoli supera in trasferta il Cosenza per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Dionisi a partire subito fortissimo sfiorando il vantaggio già al 1′ quando il tiro-cross di Fiamozzi è stato deviato da Idda con più di un rischio e, al 3′, è invece Falcone a parare in calcio d’angolo la conclusione provata da Olivieri. I padroni guidati dal tecnico Occhiuzzi cercano di non subire gol e, lentamente, tentano di avanzare verso l’area di rigore avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e la sfida pare tardare ad entrare nel vivo. I rossoblu crescono riuscendo a cogliere la traversa con un colpo di testa di Sacko al 28′, con quest’ultimo a sparare poi largo non di molto al 33′. Il suo compagno Bouah non riesce a fare di meglio di prima intenzione al 38′ e, dopo il tiro di Matos parato in corner da Falcone al 41′, i toscani riescono a spezzare l’equilibrio trasformando un calcio di rigore nel recupero al 45’+1′ con Olivieri, sfruttando nel migliore dei modi il fallo di Tiritiello subito da Matos.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Bahlouli al posto di Sueva tra le file del Cosenza, le giocate delle due squadre risultano complicate dalla fitta pioggia che si sta abbattendo sul San Vito-Gigi Marulla. Tuttavia, gli azzurri sembrano poter spingere per andare a caccia del gol del raddoppio e Stulac costringe Falcone all’ennesimo intervento verso il 53′, respingendo centralmente la traiettoria del suo potente tiro. Nell’ultima parte dell’incontro, sono i toscani a trovare la rete del raddoppio definitivo per merito di Mancuso, sfruttando il suggerimento in profondità di La Mantia all’87’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Tiritiello, Vera e Sciaudone da un lato, Haas e Romagnoli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 34 nella classifica della Serie B mentre il Cosenza non si muove, rimanendo fermo con i suoi 15 punti.

IL TABELLINO

Cosenza-Empoli 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 45’+1′ RIG. Olivieri(E); 88′ Mancuso(E).

Assist: 88′ La Mantia(E).

COSENZA (3-4-1-2) – Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bouah, Petrucci, Kone, Vera; Bahlouli; Sacko, Gliozzi. All.: Occhiuzzi.

EMPOLI (4-3-1-2) – Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All.: Dionisi.

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia).

Ammoniti: 22′ Haas(E); 45′ Tiritiello(C); 52′ Vera(C); 69′ Romagnoli(E); 77′ Sciaudone(C).

