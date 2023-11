Video/ Cosenza FeralpiSalò (1-1) gol e highlights: al Marulla la riprende Butic (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COSENZA FERALPISALÒ: LA SINTESI

Pari tra Cosenza e Feralpisalò con l’ultima in classifica che conquista un punto che fa morale. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Felici commette fallo su Fontanarosa e viene ammonito. Problemi ad una caviglia per Bacchetti che deve abbandonare il terreno di gioco, al suo posto c’è Tonetto. Venturi! La sblocca il Cosenza! Calò dentro per il compagno di squadra che si inserisce con i tempi giusti e la mette in rete. Martignacco compie un grandissimo intervento su Forenzi! Forte sfiora la rete del raddoppio! Diagonale che quasi fa la barba al palo. Martino per Florenzi, Pizzignacco esce con i tempi giusti. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Cosenza FeralpiSalò (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Butic (Serie B, 4 novembre 2023)

Bel cross di Tutino, palla deviata in angolo. Butic! Arriva il pareggio della Feralpisalò! Florenzi salva sulla linea, arriva Butic di testa che non sbaglia. Felici in mezzo, esce bene Micai. Ci prova la Feralpisalò da punizione, libera la difesa avversaria. Hergheligiu la tocca in area e trova la traversa! Canotto in mezzo dalla sinistra, Crespi viene anticipato. Termina il match, pari giusto.

Video/ FeralpiSalò Reggiana (0-3) gol e highlights: esordio amaro per Zaffaroni (Serie B, 28 ottobre 2023)

COSENZA FERALPISALÒ, IL TABELLINO

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, Fontanarosa (38′ st Rispoli); Voca (11′ st Zuccon), Calò; Marras (11′ st Mazzocchi), Tutino, Florenzi (21′ st Canotto); Forte (21′ st Crespi). A disp.: Marson, Lai, Sgarbi, La Vardera, Arioli, Zilli. All.: Caserta

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (13′ pt Tonetto); Martella, Zennaro (33′ st Hergheligiu), Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon (11′ st Sau), La Mantia (11′ st Butic). A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Letizia, Kourfalidis, Carraro, Pietrelli, Parigini. All.: Zaffaroni

Diretta/ Spezia Cosenza (risultato finale 0-0): pareggio giusto in Liguria (Serie B, 28 ottobre 2023)

ARBITRO: Gualtieri di Asti

MARCATORI: 19′ pt Venturi (C), 17′ st Butic (F)

Espulsi: -. Ammoniti: Felici (F), Florenzi (C), Tonetto (F), Mazzocchi (C), Martella (F), Fiordilino (F). Angoli: 8-6 per la Feralpisalò. Recupero: 3′ pt – 4′ st

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COSENZA FERALPISALÒ













© RIPRODUZIONE RISERVATA