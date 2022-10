Video/ Cosenza Frosinone (1-2) gol e highlights: i ciociari restano primi (Serie B)

VIDEO COSENZA FROSINONE (1-2): POKER DI VITTORIE PER GROSSO

Prosegue il momento d’oro del Frosinone che trova la quarta vittoria consecutiva battendo in rimonta il Cosenza per 2 a 1, i ciociari volano a 24 punti in classifica mantenendo la testa della classifica. La squadra allenata da Grosso sembra aver trovato gli automatismi giusti e con il passare delle settimane diventa una delle candidate più autorevoli alla promozione diretta in Serie A. I silani scivolano sempre più in basso dopo un buon inizio di campionato che li aveva relegati in zona play-out, vedremo se la dirigenza confermerà la fiducia a Dionigi o se nel frattempo comincerà a guardarsi intorno. Da segnalare la promozione a titolare di Frabotta che nelle ultime gare aveva fatto la differenza entrando dalla panchina ed è stato premiato con una maglia dal primo minuto. Il terzino ex-Juve ha ripagato la fiducia del mister con un’altra prestazione positiva, ormai spadroneggia sulle corsie esterne e i suoi cross stanno diventando un marchio di fabbrica in grado di attirare anche le squadre che militano nella massima categoria.

Risultati Serie B, classifica/ Il Genoa pareggia, Frosinone solitario in vetta!

Andiamo dunque a vedere quanto accaduto con il video di Cosenza Frosinone. Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Zufferli è il Frosinone a fare la partita con Garritano che sfiora il classico gol dell’ex. Il Cosenza aspetta il momento buono per ripartire in contropiede, che arriva al 20’ quando Ravanelli sbaglia completamente il disimpegno confezionando involontariamente l’assist perfetto per Merola che si invola verso la porta di Turati, trafiggendolo con un destro chirurgico che si posa in fondo alla rete. La reazione dei ciociari non si fa attendere e gli ospiti impiegano pochi minuti a rimettere le cose a posto con l’incornata vincente di Moro che pareggia i conti su assist di Rohdén.

Diretta/ Genoa Brescia (risultato finale 1-1): Cistana firma il pareggio in extremis

VIDEO COSENZA FROSINONE: IL SECONDO TEMPO

Panico tiene in gioco tutti e il gol viene confermato dal VAR. Nella ripresa gli uomini di Grosso (sfortunatissimo con i cambi, Kone e Ciervo devono uscire entrambi per infortunio poco dopo il loro ingresso) completano l’opera: Venturi salva miracolosamente sulla linea respingendo la conclusione a botta sicura di Boloca, sul prosieguo dell’azione Mazzitelli rimette in mezzo per l’accorrente Mulattieri che fulmina Marson e ribalta la situazione. Nel recupero il nuovo entrato Caso non riesce a chiuderla, sul ribaltamento di fronte successivo Ravanelli tocca con il braccio che però è attaccato al corpo, un dettaglio che salva la capolista a pochi istanti dal triplice fischio.

Diretta/ Benevento Pisa (risultato finale 0-0): nessun gol al Vigorito!

VIDEO COSENZA FROSINONE 1-2, IL TABELLINO

COSENZA-FROSINONE 1-2 (1-1)

COSENZA (4-2-3-1): Marson; Martino, Rigione, Venturi, Panico; Voca (78’ Calò), Brescianini (60’ Vallocchia); Brignola (78’ Butić), Kornvig (66’ D’Urso), Merola; Larrivey (66’ Zilli). All. Davide Dionigi.

FROSINONE (4-3-1-2): Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohdén (60’ Kone, 90’ Lulić), Mazzitelli, Boloca; Garritano (60’ Ciervo, 86’ Sampirisi); L. Moro (60’ Caso), Mulattieri. All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Luca Zufferli (Sez. di Udine).

AMMONITI: 30’ Ravanelli (F), 45’+1’ Lucioni (F), 53’ Merola (C), 70’ Venturi (C), 76’ Mazzitelli (F), 90’+1’ Calò (C).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 20’ Merola (C), 27’ L. Video CosenzaMoro (F), 70’ Mulattieri (F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COSENZA FROSINONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA