Video Cosenza Giugliano (4-1), gol e highlights: i calabresi dilagano nel secondo tempo nel segno di Garritano e Cannavò.

VIDEO COSENZA GIUGLIANO (4-1): LIVERANI IN SEMIFINALE

Il primo tempo del video Cosenza Giugliano è tutto tranne che esaltante ma a fare la partita sono i padroni di casa che hanno diverse ottime occasioni ma vengono fermati da un Russo in stato di grazia. Al 21′ arriva la prima grande occasione del match con Kouan che serve Mazzocchi in area di rigore. L’attaccante del Cosenza aggancia con il destro e calcia di punta ma trova la grande parata a mano aperta di Russo che salva il risultato. Un’altra grande occasione per il Cosenza arriva al 32′ quando Mazzocchi chiude un triangolo con Florenzi con un colpo di tacco illuminante ma il numero 34 calcia sul secondo palo senza riuscire a superare una perfetta uscita di Russo che salva ancora e chiude il primo tempo a reti bianche.

Il muro di Russo crolla nel secondo tempo del video Cosenza Giugliano con i padroni di casa che riescono a sbloccare subito il risultato con Cannavò. Il gol arriva con un colpo di testa su assist di D’Orazio che apre la strada ad una vittoria in scioltezza. Infatti, pochi minuti dopo segna anche Mazzocchi che gira in rete un tap-in dopo una traversa colpita da Cannavò ancora di testa. Il terzo gol arriva al 74′ con Garritano che segna dal dischetto dopo un tocco di mano di Del Fabbro mentre il 4 a 0 porta la firma del neo entrato Ricciardi che supera Russo dopo un grave errore della difesa del Giugliano. All’86’ segna Njambè che fissa il risultato sul finale 4 a 1che consegna il nono punto in Serie C ad un Cosenza che vince anche con lo stadio vuoto dato dalla contestazione dei tifosi.

VIDEO COSENZA GIUGLIANO (4-1): GOL E HIGHLIGHTS