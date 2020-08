Video/ Cosenza Juve Stabia (3-1): highlights e gol. Decisiva doppietta di Riviere!

Lacrime di gioia e lacrime di dolore nel video con gli highlights e i gol di Cosenza Juve Stabia 3-1, con i silani che si aggiudicano lo scontro diretto decisivo e conquistano una salvezza diretta insperata solamente qualche settimana fa; le vespe gialloblù tornano in Serie C dopo che a un certo punto della stagione si erano ritrovati quasi a ridosso della zona play-off, l’incubo della retrocessione si è materializzato nelle ultime giornate di campionato mentre dietro la squadra di Occhiuzzi infilava un’incredibile serie di vittorie che la rimetteva clamorosamente in gioco. Al San Vito i padroni di casa, anche senza l’aiuto del pubblico, hanno fatto valere il fattore campo e a metà del primo tempo erano già avanti di due gol grazie alla volée di Sciaudone e al calcio di rigore trasformato da Rivière. Tonucci era anche riuscito ad accorciare le distanze e a riaccendere le speranze degli ospiti che recriminano per la traversa colpita da Forte e la respinta provvidenziale di Saracco sulla punizione dal limite di Calò, che in questa stagione si è fatto conoscere come specialista dei calci piazzati. Nella ripresa però il Cosenza ha ulteriormente legittimato la propria superiorità con l’attaccante francese che a poco più di un quarto d’ora dal novantesimo fa doppietta e condanna gli avversari alla resa incondizionata. Per i calabresi sarebbe già stato un trionfo accedere ai play-out, invece la festa diventa ancora più grande quando dal Bentegodi e dal Penzo arrivano le notizie che tutti volevano sentire: il Perugia e il Pescara perdono entrambe e saranno loro ad affrontarsi nello spareggio per rimanere in Serie B, con il Trapani a fare da terzo incomodo e che potrebbe prendere il posto dei delfini se venisse accolto il ricorso presentato dalla società siciliana per farsi togliere almeno uno dei due punti di penalità. Questioni che da oggi non riguardano più i giocatori di Cosenza che vanno meritatamente in vacanza e possono ricaricare le pile in vista della prossima stagione che si preannuncia più intensa che mai.

IL TABELLINO

COSENZA-JUVE STABIA 3-1 (2-1)

COSENZA (3-4-3): Saracco; Capela, Idda, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Carretta (30’ Asencio), Rivière, Baez (69’ Kone). All. Roberto Occhiuzzi.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci (73’ Germoni), Allievi, Ricci; Addae (55’ Cissé), Calò, Mallamo; Canotto (79’ Bifulco), Forte, Di Mariano (79’ Rossi). All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (sez. di Bologna).

AMMONITI: Tonucci (JS), Sciaudone (C), Di Mariano (JS), Bittante (C), Calò (JS), Allievi (JS), Fazio (JS).

RECUPERO: 5’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 17’ Sciaudone (C), 23’ rig. e 74’ Rivière (C), 31’ Tonucci (JS).

CLICCA QUI PER IL VIDEO COSENZA JUVE STABIA, HIGHLIGHTS E GOL

© RIPRODUZIONE RISERVATA