Video/ Cosenza Lecco (3-0) gol e highlights: che… Forte la squadra calabrese! (Serie B, 7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA LECCO: LA SINTESI

Quarantanove giorni dopo il Cosenza ritrova la vittoria allo stadio “Marulla” e giunge alla pausa per le nazionali con il vento in poppa. Nulla può il Lecco, sconfitto con tre reti e ultimo in classifica. Ma il primo tentativo del match del Lecco, che al 2’ calcia con Buso sugli sviluppi di un calcio di punizione orchestrato da Lepore: Micai blocca a terra. Per il Cosenza, invece, il primo tiro in porta è vincente: Calò recupera il pallone, Forte controlla e con il destro spedisce sotto l’incrocio dei pali di Saracco. Poi, al 20’, è Praszelik a mancare di poco il bersaglio da fuori dopo una precedente parata sul tiro di D’Orazio. Sulle ali dell’entusiasmo i Lupi trovano il raddoppio: Tutino aggancia l’arcobaleno dolce di Calò, lascia sul posto Battistini e crossa sul secondo palo per la mezza rovesciata volante di Marras. I silani danno la sensazione di poter rompere gli argini ogni qualvolta affondano: Saracco al 35’ evita il tris sull’incursione di Marras.

Il Cosenza trova il tris ad inizio ripresa con Forte. Lo “squalo” firma la doppietta personale con un tiro da circa 25 metri. La replica del Lecco è racchiusa nel diagonale a fil di palo di Guglielmotti. Due minuti più tardi, la squadra di Caserta scheggia la traversa con Tutino e Forte nella stessa azione. Il match racconta poco altro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA LECCO: IL TABELLINO

COSENZA: Micai; Cimino (35′ st Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (17′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (17′ st Voca); Marras, Tutino, Mazzocchi (17′ st Canotto); Forte (23′ st Florenzi). A disp.: Lai, Marson, Sgarbi, Martino, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All.: Caserta

LECCO: Saracco; Battistini, Celjak (1′ st Lemmens), Caporale; Guglielmotti (18′ st Crociata), Ionita, Degli Innocenti (1′ st Tordini), Sersanti (29′ st Giudici), Lepore; Novakovich, Buso (18′ st Eusepi). A disp.: Bonadeo, Donati, Tenkorang, Marrone, Agostinelli, Pinzauti, Di Stefano. All.: Foschi

Arbitro: Ghersini di Genova

Reti: 4′ pt Forte (C), 25′ pt Marras (C), 5′ st Forte (C)

Ammoniti: Praszelik (C), D’Orazio (C), Crociata (L), Caporale (L), Tordini (L)

