Video/ Cosenza Perugia (2-1): highlights e gol. Falcinelli non basta! (Serie B)

Il video di Cosenza Perugia ci racconta dell’ottima vittoria ottenuta in casa dalla formazione di Mister Occhiuzzi col risultato di 2-1, nella 34^ giornata del campionato di Serie B. Esaminando le azioni salienti della sfida andata in scena al San Vito, vediamo subito che è fin dal primo minuto che i lupi prendono in mano le redini della partita: già al 12’ la squadra di casa trova il vantaggio per 1-0 sul tabellone del risultato grazie all’ottimo gol di Bruccini, il quale ha ben sfruttato l’assist di Anibal. Subito sotto, i grifoni ci hanno messo un po’ a reagire: è solo nella seconda metà del primo tempo che il Perugia si è fatto vedere, conquistando du angoli e alcune occasioni a gol importanti, tra cui spicca l’attacco ferale di Iemmello al 36’, ben imboccato da Nicolussi Caviglia. Nel finale del primo tempo è però sempre il Cosenza a dominare: e i bruzi non si lasciano sorprendere neppure nei primi minuti della ripresa. Anzi, al 74’ il Cosenza trova perfino il raddoppio, a firma di Baez, che sfrutta l’assist di Legittimo e piazza tra i pali l’umbro Vicario. Questa volta però il Perugia ci ha messo meno a reagire: dopo un palo colpito con Kouan, finalmente anche gli umbri hanno trovato la via del gol con Falcinelli, in rete al 78’ con assist di Di Chiara. Nel finale il Perugia ha poi fatto di tutto per trovare almeno un pari in extremis, ma fallita pure l’occasione preziosissima al 94’ con Asencio, al triplice fischio finale ai ragazzi di Cosmi non è restato che tornare mestamente nei propri spogliatoio, a digiuno di punti.

IL TABELLINO

COSENZA: Saracco; Idda, Capela, Legittimo; Corsi (37′ st Casasola), Bruccini, Sciaudone, Bittante; Báez (42′ st Carretta); Rivière (20′ st Kone), Asencio. A disposizione: Quintiero, Lazaar, Broh, D’Orazio, Bahlouli, Schiavi, Machach, Monaco, Prezioso. All. Occhiuzzi.

PERUGIA: Vicario; Rosi, Gyomber (32′ st Angella), Rajkovic (1′ st Buonaiuto), Mazzocchi; Kouan (22′ st Falcinelli), Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello (36′ st Capone), Melchiorri (1′ st Falasco). A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Dragomir, Konate, Benzar, Righetti. All. Cosmi.

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Lanotte – Cipressa). IV UOMO: Ivano Pezzuto di Lecce.

MARCATORI: 12′ pt Bruccini (C), 29′ st Báez (C), 33′ st Falcinelli (P).

NOTE: Partita giocata a porte chiuse in una giornata calda e soleggiata, con temperatura di circa trenta gradi. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: 49′ pt Sciaudone (C), 1′ st Rosi (P), 35′ st Corsi (C). Angoli: 4-5 (pt 3-4). Recupero: 4′ pt; 6′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COSENZA PERUGIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA