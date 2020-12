Video/ Cosenza Pisa (1-1): highlights e gol. Gucher ancora una volta provvidenziale

Il Cosenza rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria in casa, al San Vito-Marulla finisce 1-1 la sfida con il Pisa al quale il punto sta comunque strettissimo. Per la mole di gioco espressa e per le – tante – occasioni create nei novanta minuti, gli uomini di D’Angelo avrebbero meritato di uscire dal campo con i tre punti. E invece è arrivato un pareggio quasi in extremis con il quinto gol in campionato di Gucher, ancora una volta il centrocampista austriaco salva i toscani dal KO quando la situazione sembra ormai disperata. Il paradosso è che gli ospiti hanno rischiato seriamente di perdere una partita dove hanno colpito ben tre legni, il primo nelle fasi iniziali del match valevole per la quindicesima giornata di Serie B, quando l’arbitro Di Martino indica il dischetto in seguito all’intervento falloso di Bittante su Gucher (tanto per cambiare) all’interno dell’area di rigore. Dagli undici metri Vido esagera e stampa il pallone sulla traversa, successivamente l’attaccante prova a farsi perdonare ma deve fare i conti con Falcone che poi nella ripresa si supera con una paratona su Mazzitelli che aveva provato a piazzarla con un pallonetto dalla distanza. Nel frattempo i silani erano riusciti a portarsi in vantaggio con la giocata vincente di Bahlouli, bravo ad approfittare dell’unica dormita che i difensori del Pisa si sono concessi durante la gara. Mentre il Pisa aveva scheggiato due pali con Palombi, il primo a un metro dalla porta sguarnita, roba da Mai Dire Gol per capirci, il secondo invece a seguito di un tiro dal coefficiente di difficoltà decisamente più elevato. Nonostante il diluvio il terreno di gioco drena molto bene l’acqua che cade in quantità industriali e non condiziona il prosieguo della partita che si chiude sul tentativo di Lisi che per poco non pesca il jolly a tempo praticamente scaduto.

VIDEO COSENZA PISA, IL TABELLINO

COSENZA-PISA 1-1 (1-0)

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi (81’ Vera), Sciaudone, Petrucci, Bittante; Bahlouli (60’ Sueva); Carretta (87’ Sacko), Petre (60’ Baez). All. Roberto Occhiuzzi.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli (70’ Lisi), Meroni (76’ Soddimo), Caracciolo, Belli (76’ Marin); Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido (61’ Sibilli); Masucci (61’ Marconi), Palombi. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Antonio Di Martino.

AMMONITI: 40’ Vido (P), 48’ Ingrosso (C), 53’ Corsi (C),

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 43’ Bahlouli (C), 79’ Gucher (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI COSENZA PISA (da Lega B)



