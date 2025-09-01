Video Cosenza Salernitana (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO COSENZA SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla la Salernitana rimonta il Cosenza e vince dunque in trasferta per 2 a 1. Il primo tempo della sfida si apre con un botta e risposta fra i calabresi che spezzano l’equilibrio iniziale già al 4′ col gol firmato da Mazzocchi, bravo ad approfittare di un pasticcio commesso dalla retroguardia avversaria, ed i granata che pervengono appunto immediatamente alla rete del pareggio con Villa al 12′.

I campani non hanno fortuna con la soluzione dalla distanza provata da Anastasio intorno al 20′ ed i rossoblu si dimostrano essere altrettanto imprecisi sia con Mazzocchi che con Contiliano non sfruttando un errore in impostazione commesso dai rivali di questa seconda giornata verso il 40′. In avvio di secondo tempo il VAR aiuta il direttore di gara a scegliere di non concedere alcun calcio di rigore alla Salernitana dopo aver rivisto al 51′ il contatto avvenuto fra Knezovic e Kouan mentre Villa non fa il bis invece al 57′.

Nel finale Inglese completa la rimonta della squadra di Salerno con un colpo di testa vincente al 71′ sul lancio del collega De Boer. I Lupi protestano al 77′ quando il direttore di gara ritiene che il cross di Florenzi fosse andato oltre la linea di fondo campo in occasione della rete non convalidata a Cimino e rimangono pure in inferiorità numerica dal 90’+3′ a causa del cartellino rosso diretto rimediato da Garritano, colpevole di un brutto intervento irregolare commesso nei confronti di Ferrari.

Questa vittoria esterna regala altri tre punti alla Salernitana, sempre a bottino pieno e quindi a quota sei alla seconda giornata. Il KO rimediato fra le mura amiche conferma invece il Cosenza ad un punto nel girone C della Serie C stagione 2025/2026.

VIDEO COSENZA SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS