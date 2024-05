Video/ Cosenza Spezia (2-2) gol e highlights: che beffa per Vignali nel recupero! (Serie B, 5 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA SPEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla termina con un pareggio per 2 a 2 l’incontro fra Cosenza e Spezia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i calabresi sono protagonisti di una partenza razzo riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale già al 5′ grazie al gol siglato da Tutino direttamente su calcio di punizione ed il suo collega Antonucci manca il bis immediato al 10′. I bianconeri cominciano a fornire qualche segno di vita dal 14′ con Verde, impreciso pure al 25′, e con Hristov di testa al 16′.

I rossoblu si rivedono al 27′ con Meroni ed al 28′ con Marras prima del monologo spezino: Pio Esposito non capitalizza di testa al 34′ così come Nikolaou calcia alto al 40′ ed il solito Verde fallisce persino un calcio di rigore quando Micai para il suo tentativo dal dischetto al 45’+6′ a punire, su segnalazione del VAR, il fallo di mano commesso da Camporese. Ci pensa quindi Reca, trovatosi al posto giusto al momento giusto, a firmare la rete del pareggio al 45’+7′ risolvendo una mischia creatasi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa la sfida sembra quasi ripetersi visto che Tutino completa la doppietta personale con un colpo di tacco su assist di Antonucci per il nuovo vantaggio cosentino al 50′. Nel finale i liguri ripristinano la parità al 73′ con il gol realizzato da Elia e sono sempre gli Aquilotti a disperarsi nel recupero quando la rete di Vignali viene annullato per una posizione di fuorigioco ravvisata con l’ausilio del VAR al 90’+5′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Viviani al 44′, Marras al 45’+4′, Micai al 45’+6′ e Fontanarosa al 65′ da un lato, Reca al 23′, Pio Esposito al 45’+4′ e Nikolaou al 90’+3′ dall’altro. Il pareggio concretizzatosi in questa trentasettesima giornata del campionato cadetto regala un punto sia al Cosenza, che raggiunge quota 46, che allo Spezia, in grado così di portarsi a 41 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

