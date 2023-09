Video/ Cosenza Sudtirol (2-2) gol e highlights: Mazzocchi regala un punto ai calabresi (16 settembre 2023)

VIDEO COSENZA SUDTIROL (2-2): UN BEL PAREGGIO!

Cosenza e Sudtirol si dividono la posta in palio dopo una gara divertente e viva fino alla fine. Casiraghi prova a partire in contropiede ma viene fermato. Venturi! La sblocca il Cosenza! Marras viene servito su punizione, palla per Venturi che al volo supera Poluzzi. Marras calcia dal limite ma la mette alta. Siamo giunti al ventesimo minuto di gara, decide al momento la rete siglata da Venturi. Sudtirol che sta provando ad alzare il baricentro esponendosi al contropiede dei calabresi. Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Bellissima conclusione di Tutino, Poluzzi compie un grande intervento. Odogwu ci prova con il sinistro ma non trova la porta. Casiraghi! La riprende il Sudtirol! Azione personale di Ciervo che serve il centravanti in area, da solo la mette alle spalle di Micai. Odogwu! La ribalta il Sudtirol! Casiraghi per Davi che serve il compagno di squadra in area, tiro con il sinistro che supera Micai. Pecorino viene ammonito. Tutino scappa verso la porta di Poluzzi, provvidenziale la chiusura di Masiello. Grande conclusione di Mazzocchi, chiude ancora la difesa del Sudtirol! Mazzocchi! Il Cosenza la riprende nel finale! Cross di Cimmino dalla destra e colpo di testa vincente di Mazzocchi. Termina il match tra Cosenza e Sudtirol.

IL TABELLINO

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli (22′ st Cimino), Meroni, Venturi (12′ st Fontanarosa), D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca (27′ st Praszelik); Marras (12′ st Canotto), Forte (27′ st Mazzocchi), Tutino. A disp. : Marson, La Vardera, Florenzi, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover (1′ st Merkaj), Kofler (1′ st Lonardi), Broh, Ciervo (49′ st Cuomo); Casiraghi (53′ st Lunetta), Odogwu (38′ st Pecorino). A disp. : Drago, Shiba, Ghiringhelli, Rauti, Peeters, Cisco. All. : Bisoli

ARBITRO: Santoro di Messina

MARCATORI: 9′ pt Venturi (C), 20′ st Casiraghi (S), 30′ st (Odogwu), 54′ st Mazzocchi (C)

NOTE: Spettatori totali 5. 694 di cui 16 tifosi del Sudtirol. Incasso totale di 49. 416 euro. Espulsi: -. Ammoniti: Venturi (C), Marras (C), Canotto (C), Pecorino (S), Micai (C). Angoli: 5-2 per il Cosenza. Recupero: 4’+1′ pt – 8’+2′ st