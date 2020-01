Video/ Cremona Brindisi (93-89): highlights. La Vanoli non sbaglia in casa

Nella 17^ giornata della serie A1 di basket, per la Vanoli Cremona arriva preziosa vittoria e un aggancio in classifica nel massimo campionato cestistico alla Happy casa Brindisi, battuta 93-89 anche se il vantaggio è stato più largo nel corso del match. Come si vede nel video di Cremona Brindisi, nel finale i pugliesi hanno tentato il tutto per tutto per rimontare. Alla fine del primo quarto Cremona avanti 27-21, Saunders trascinatore con 11 punti già messi a segno, primo giocatore in doppia cifra della partita mentre Brindisi ha mantenuto i ritmi di gioco senza trovare però un realizzatore principale in grado di far restare la formazione pugliese a contatto con gli avversari nella parte conclusiva del quarto. La forbice si allarga alla fine del secondo quarto, con i padroni di casa avanti 52-40 all’intervallo. Saunders continua a fare il bello e il cattivo tempo in fase realizzativa arrivando a 16 punti personali, dall’altra parte Banks e Stone cambiano radicalmente marcia arrivando rispettivamente a 15 e 12 punti a testa, mentre Cremona ha anche Ruzzier in doppia cifra con 10 punti.

INTERVALLO

Brindisi fa acqua in difesa ma riesce a cambiare passo nel terzo quarto, con il vantaggio ridotto di 3 punti. A -9 la Happy Casa si avvicina ancora e l’ultimo quarto riserva a Cremona dei rischi inaspettati, Brindisi si riporta in contatto fino al 72-69 e poi anche sull’85-82, ma Cremona ha il sangue freddo di mantenersi efficace anche a una sola tripla di distanza e riesce sempre ad allungare di nuovo, chiudendo poi su un 93-89 che fa capire comunque quanto i pugliesi abbiano creduto nella rimonta nella seconda metà di gara. 20 punti per Saunders tra le fila di Cremona, miglior marcatore della partita con Ruzzier che chiude a 18 punti così come Banks per Brindisi.

