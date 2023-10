Video/ Cremona Reggiana (91-95) sintesi e highlights: gara a senso unico! (Lega A basket, 21 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA REGGIANA: LA SINTESI

Al PalaRadi la Pallacanestro Reggiana supera in trasferta la Vanoli Cremona per 95 a 91 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Cavina si dimostrano molto precisi ma gestiscono male i possessi come evidenziato dal 6 a 1 nelle palle perse in avvio. Gli ospiti guidati da coach Priftis invece approfittano in maniera brillante del 4 a 0 nelle rubate.

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi provano a correggere quelle disattenzioni che li avevano contraddistinti in apertura di gara dominando a rimbalzo, 10 a 4 totali, e prestando attenzione alla disciplina, 3 a 6 nei falli personali. Nel secondo tempo il copione della sfida sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i biancorossi tornano ad allungare sui biancoblu in vista del quarto finale approfittando anche in questa fase delle tante palle perse e delle palle rubate di differenza tra le due compagini.

Nell’ultima parte dell’incontro il Falco rosicchia appena un paio di punticini senza quindi riuscire nell’intento di rimontare o quantomeno prolungare le ostilità dato che Reggio Emilia gestisce senza problemi quanto di buono realizzato fino ad allora. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quarto turno di campionato permettono alla Reggiana di salire a quota 6 nella classifica della Lega A di basket mentre Cremona non si muove, rimanendo ferma a 2 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA REGGIANA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come gli ospiti siano stati complessivamente più precisi in fase di realizzazione rispetto ai padroni di casa, il 60.7% contro il 53.7%. A Cremona non è bastato il dominio a rimbalzo, 36 a 17 totali dei quali 13 a 3 in attacco e 23 a 14 in difesa, specialmente a causa del 18 a 8 nelle palle perse e senza dimenticare il 3 a 10 in quelle rubate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero nove L. Galloway grazie ai 28 punti messi a segno per la Reggiana. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Reggio Emilia a causa del 22 a 20 nel computo dei falli personali.

VANOLI CREMONA – Adrian, Denegri, Golden, McCullough, Pecchia. Panchina: Eboua, Lacey, Piccoli, Zanotti, Zegarowski. Coach: Cavina.

PALLACANESTRO REGGIANA – Faye, Galloway, Hervey, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Camara, Chillo, Cipolla, Grant, Smith, Uglietti. Coach: Priftis.