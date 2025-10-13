Video Cremona Dinamo Sassari (risultato finale 79-75) sintesi e highlights della gara valida per la seconda giornata della LBA 2025/2026.
VIDEO CREMONA SASSARI, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Palasport Mario Radi la Vanoli Basket Cremona si aggiudica il primo successo in campionato sconfiggendo il Banco di Sardegna Sassari per 79 a 75. Nel primo tempo la mira delle due squadre si rivela essere estremamente scarsa e di conseguenza il punteggio ne risente a causa del solo tiro messo a segno dai lombardi, oltre al 2 su 13 nelle triple ed all’uno su due nei liberi, da una parte e del 4 su 11 firmato dai sardi, senza dimenticare l’1 su 3 dalla distanza ed il 2 su 4 dalla lunetta.
I minuti passano e la partita si sblocca con il Banco di Sardegna guidato da coach Massimo Bulleri che riesce a chiudere avanti all’intervallo nonostante il ritorno della Vanoli di coach Brotto: entrambe le compagini iniziano a segnare a raffica ed il parziale si chiude appunto sul 25 a 24.
Nel secondo tempo la sfida segue l’andamento intrapreso prima del riposo e così Cremona, migliorata parecchio non solo nell’aggiustare la mira ma pure nei rimbalzi, e Sassari, leggermente in calo rispetto all’avvio del match, finiscono con l’annullarsi visto il parziale pareggiato per 19 a 19.
Nel finale Willis, autore di 20 punti diventando miglior marcatore della serata, continua ad aiutare i biancoblu di casa che mantengono un ritmo difficile da contrastare per i sassaresi e completano quindi la rimonta con un perentorio e decisivo 26 a 19.
I primi due punti guadagnati nella stagione 2025/2026 spingono ovviamente la Guerino Vanoli Basket a quota 2 in graduatoria. La Dinamo Sassari rimedia invece la seconda sconfitta consecutiva e rimane bloccata sul fondo della classifica della Lega Basket A con zero punti dopo la secondo giornata.