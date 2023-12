Video/ Cremona Tortona (83-67) sintesi e highlights: 17 punti per Zanotti! (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA TORTONA: LA SINTESI

Al Palasport Mario Radi la Vanoli Cremona supera la Derthona Tortona per 83 a 67 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Cavina provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti guidati da coach Ramondino non ci stanno e ribaltano la situazione toccando un massimo vantaggio di 6 punti e le due compagini finiscono così per l’annullarsi.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu insistono riuscendo in questo caso ad allungare dimostrandosi superiori ai bianconeri a rimbalzo, 12 a 8 totali, nella gestione dei possessi, 2 a 4 palle rubate e 3 a 1 rubate, oltre che registrando una maggior precisione in fase realizzativa. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i piemontesi rosicchiano appena un punticino in vista del quarto finale della gara con un parziale di 22 a 21. I lombardi infatti gestiscono quanto prodotto senza perdere terreno prezioso.

Nell’ultima parte dell’incontro la Vanoli prende il largo ripetendo quanto di buono prodotto nella seconda parte della prima frazione di gioco come suggerito dal 22 a 14 maturato soprattutto dominando a rimbalzo. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono alla Vanoli Basket Cremona di salire a quota 12 nella classifica della Lega A staccando in questo modo i diretti rivali di giornata della Bertram Derthona Tortona, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA TORTONA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la compagine lombarda abbia meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione in fase realizzativa registrata, il 50% contro il 44.7%. I biancoblu hanno agito meglio a rimbalzo, 37 a 28 totali dei quali 14 a 9 in attacco e 23 a 19 in difesa, hanno perso meno palle rispetto ai bianconeri, 9 a 14, e ne hanno rubate un numero maggiore, 7 a 4, sebbene i piemontesi abbiano effettuato più stoppate, 3 a 2. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quarantuno S. Zanotti grazie ai 17 punti messi a segno per Cremona. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Vanoli a causa del 20 a 19 nel computo dei falli personali.

CREMONA – Adrian, Denegri, Golden, McCullough, Pecchia. Panchina: Eboua, Lacey, Piccoli, Zanotti, Zegarowski. Coach: Cavina.

TORTONA – Baldasso, Candi, Noua, Thomas, Weems. Panchina: Baldi, Errica, Obasohan, Severini, Strautins, Tandia, Zerini. Coach: Ramondino.

GUARDA QUI IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA TORTONA













