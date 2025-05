VIDEO CREMONA TORTONA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al PalaRadi la Bertram Derthona Tortona si aggiudica il successo contro la Vanoli Basket Cremona in trasferta per 99 a 94. Nel primo tempo i bianconeri prendono subito l’iniziativa e cominciano a condurre la partita sin dalle battute iniziali. I lombardi si vedono dunque costretti ad inseguire i rivali di turno e non riescono nemmeno a ridurre il distacco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Al ritorno sul parquet dopo il riposo i biancoblu paiono avere un moto d’orgoglio capace di alimentare, seppur parzialmente, le loro speranze di rimonta.

Nel finale però il Falco non vola come vorrebbe ed i piemontesi fanno loro la posta in palio sfoderando un altro importante parziale vinto per 28 a 27. La squadra che si è dimostrata essere più fallosa tra le due contendenti è stata la compagine ospite a causa del 17 a 13 nei falli personali commessi dai rispettivi schieramenti.

Il miglior marcatore della serata è stato il numero uno Christian Vital ovviamente grazie ai ventuno punti messi a segno per la Bertram. Questa vittoria consegna due punti preziosi alla Bertram Derthona Tortona che raggiunge in questo modo quota trenta nella classifica della Lega A di basket per la stagione 2024/2025. Il KO vuol invece dire rimanere bloccati a 18 punti per la Vanoli Basket Cremona, incapace così di compiere progressi in questa trentesima giornata di campionato.

VIDEO CREMONA TORTONA: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS