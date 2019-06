Video/ Cremona Venezia (78-74): highlights del match (Playoff, Lega A basket)

Il video di Cremona Venezia ci racconta di una gara vissuta sul filo di lana fino all’ultimo e terminata col risultato di 78-74. I padroni di casa avevano iniziato a imporsi già nel primo quarto col parziale di 22-20 che sembrava ben promettere. Nella seconda frazione invece il risultato di equilibrio 17-17 aveva dato la possibilità ai lagunari di crederci ancora. Era poi arrivata una rimonta che permetteva il sorpasso agli ospiti con un 21-25. Decisivo è stato l’ultimo quarto terminato 18-12 e che ha visto così trionfare la squadra di casa. Si raggiunge così il pareggio in gara-2 dopo che nella prima avevano vinto i veneti. I prossimi due match si disputeranno il 3 e il 5 di giugno prossimi.

Video Cremona Venezia 78-74: le dichiarazioni

Prima del video di Cremona Venezia andiamo a rileggere le parole di Sacchetti che ha parlato di questo match con toni entusiastici: “Abbiamo messo in campo qualcosa in più rispetto a gara-1. D’altra parte se non si mette qualcosa in più contro Venezia o se loro non mettono qualcosa in meno non possiamo pensare di batterli. Dobbiamo dare adito a un professionista come Gazzotti per la gara che ha giocato oggi. L’ho utilizzato poco in stagione perché sono abituato a giocare non con tanti giocatori. Lui ha sempre dimostrato un buon atteggiamento e in questa partita dove Mathiang ha giocato solo 16 minuti è stato importante. Fondamentale è stata l’ottima percentuale di tiri liberi”.

Il video della gara





